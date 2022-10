Les patients noirs et hispaniques COVID sont moins susceptibles de recevoir un antiviral Paxlovid

“La question de l’équité et de la distribution de Paxlovid est similaire à ce que nous avons vu dans la distribution du vaccin”, a-t-elle déclaré. “Vous devez penser à l’accès aux pharmacies de soins primaires, en particulier dans les communautés économiquement défavorisées.”

L’hésitation de la communauté joue également un rôle, a noté Salas-Lopez. “Ce sont de nouveaux vaccins, de nouveaux traitements, donc la familiarité n’est pas là avec tous les membres de notre communauté, mais en particulier, les membres de notre communauté qui ont connu un manque de confiance dans le système de santé.

“De plus, les directives pour les tests, les vaccins et les médicaments pour le traitement peuvent changer rapidement, ce qui rend difficile pour les prestataires et les membres de la communauté de se tenir au courant de tous les changements – la tête tourne”, a-t-elle déclaré.

Le racisme structurel peut également jouer un rôle, a ajouté Salas-Lopez.

L’une des faiblesses de l’étude, a-t-elle noté, est que les chercheurs n’ont pas tenu compte des ordonnances données directement dans les cliniques sans rendez-vous et les pharmacies, qui ont donné des milliers de doses de Paxlovid et auraient pu modifier les résultats.

Salas-Lopez a déclaré qu’il incombe en partie aux systèmes de santé de mettre fin à ces disparités.

Dans son système de santé, ils ont créé un groupe de travail sur l’équité en santé pour identifier les points faibles des soins de santé dans leur communauté. Ils ont ensuite lancé des programmes de sensibilisation pour combler ces lacunes.

“Les systèmes de santé doivent travailler dur pour résoudre le problème de l’inégalité”, a déclaré Salas-Lopez. “Il faut une mission et une vision pour y parvenir, puis des actions.”

Le rapport, qui a suivi les patients de janvier à juillet de cette année, a été publié le 28 octobre dans le CDC’s Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité.

SOURCES : Tegan Boehmer, PhD, responsable par intérim, Healthy Community Design Initiative, Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ; Debbie Salas-Lopez, MD, MPH, vice-présidente principale, Santé communautaire et de la population, Northwell Health, New Hyde Park, NY ; Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité28 octobre 2022