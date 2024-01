Les patients immunodéprimés offrent des indices sur le Covid chronique

Ouious avez entendu parler du long Covid, une maladie dans laquelle l’infection aiguë s’atténue mais des symptômes inquiétants persistent. Le Covid chronique est moins connu : le virus ne quitte tout simplement pas, restant parfois dans le corps des patients assez longtemps pour muter vers de nouvelles variantes. Cela arrive aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, que ce soit à cause d’une maladie ou d’un traitement, ce qui les rend vulnérables à des infections qui durent des semaines, des mois ou, dans un cas connu, un an.

Nouveau recherche publié mercredi dans Science Translational Medicine a analysé combien de temps il a fallu aux personnes présentant différents niveaux de déficience immunitaire pour éliminer le virus, et comment ce virus a évolué en cours de route. Les travaux mettent en évidence le spectre du risque que Covid devienne chronique – depuis des niveaux élevés pour les personnes atteintes de cancers du sang nécessitant une greffe de moelle osseuse, un risque plus faible pour les personnes prenant des médicaments immunosuppresseurs pour une maladie auto-immune et un risque faible pour celles dont l’immunité est intacte. Les 56 personnes immunodéprimées participant à l’étude souffraient de diverses pathologies, mais elles appartiennent toutes à une catégorie de personnes négligées, car de nombreuses personnes dans le monde ont quitté la pandémie au cours de sa cinquième année.

Les co-auteurs de l’étude, médecins-chercheurs en maladies infectieuses et membres du corps professoral de la Harvard Medical School, Jacob Lemieux du Massachusetts General Hospital et Jonathan Li du Brigham and Women’s Hospital, ont parlé à STAT de leurs recherches. Les deux entretiens ont été édités et condensés pour plus de longueur et de clarté.

En 2020, vous a écrit dans le New England Journal of Medicine à propos de l’un des premiers cas de Covid-19 chronique chez un homme immunodéprimé infecté pendant cinq mois avant sa mort. Qu’as-tu appris?

Li : Dans ce cas, nous avons vu toutes ces mutations qui sont finalement devenues des mutations caractéristiques de Delta et d’Omicron et de toutes ces variantes préoccupantes, ce qui a donc eu de nombreuses implications pour la santé publique. Les patients immunodéprimés sont les personnes les plus à risque, ils peuvent donc être un moteur d’évolution. Mais un état d’immunodépression n’est pas une situation de oui ou de non. Cela représente un large spectre de troubles et vous avez besoin d’une cohorte suffisamment grande pour pouvoir réellement classer ces individus dans les différentes strates de risque.

Avec cette cohorte, que dit votre nouvelle étude sur le spectre des risques ?

Lemieux : C’est rassurant dans le sens où les patients présentant une immunodépression légère ou modérée semblent assez bien éliminer le virus. Et cela fait beaucoup de patients. D’un autre côté, il semble clair que chez les patients gravement immunodéprimés, dans certains cas, il se passe quelque chose de très différent. Et c’est quelque chose que nous devons comprendre plus en détail, comment diagnostiquer et comment traiter. Les patients classés comme présentant une immunosuppression sévère présentaient une tumeur maligne ou présentaient un [bone marrow] transplantation.

Que nous disent vos recherches sur ce à quoi ces patients sont confrontés ?

Lemieux : Les groupes immunodéprimés semblent avoir à la fois un nombre plus élevé et des taux d’évolution virale plus élevés, en particulier dans le gène Spike. Une partie de cette évolution a clairement eu un impact sur l’efficacité des thérapies par anticorps monoclonaux.

Existe-t-il d’autres leçons pour le traitement ?

Li : Cette étude permet de replacer le risque dans son contexte. Cela aidera nos patients et leurs cliniciens à déterminer qui sont les patients les plus à risque de ne pas pouvoir éliminer le virus – d’une infection chronique – et de concentrer notre attention thérapeutique sur ces patients. À l’heure actuelle, les gens de mon établissement et d’autres utilisent parfois des traitements combinés, même si nous n’avons pas encore d’études approfondies sur ces derniers, mais simplement parce que certains de ces patients nécessitent des schémas thérapeutiques plus forts et plus longs que ce dont nous aurons besoin autrement.

Lemieux : Je pense qu’il est vraiment important d’essayer d’identifier les meilleurs moyens d’éradiquer l’infection chez les patients infectés de manière persistante afin qu’ils puissent aller mieux. Mais aussi pour que le risque de transmission soit éliminé.

Comment cela joue-t-il dans l’évolution de nouvelles variantes ?

Lemieux : Il y a eu et je pense qu’il reste préoccupant que certains patients soient porteurs de ces infections persistantes, qui constituent essentiellement le terrain fertile pour de futures variantes virales. Il y a donc bien sûr une préoccupation médicale pour la santé de ces patients et de leurs contacts. Mais il existe également une préoccupation de santé publique : en ne parvenant pas à détecter et à interrompre ces infections, nous pourrions manquer une opportunité d’améliorer la santé publique et de prévenir de futurs variants.

D’autres leçons apprises ?

Lemieux : L’une des grandes histoires de la pandémie est que ce virus dépasse essentiellement les anticorps. Nous l’avons vu à maintes reprises : les scientifiques créent des anticorps puissants et fortement liants qui sont actifs contre le virus. Et puis des mutations se produisent et tout d’un coup, le virus avec ces mutations se propage à travers le monde et les anticorps sont fondamentalement inutiles.

Pourquoi cela se produit-il ?

Lemieux : Eh bien, il semble que le virus sache quels anticorps arrivent. Et en fait, c’est le cas, car les virus qui prennent le relais sont des virus qui ont évolué dans ces contextes, pensons-nous, dans lesquels ils ont en quelque sorte évolué pour devenir efficaces pour échapper aux anticorps. Et ces paramètres correspondent à ce qui se passe chez ces patients immunodéprimés sévères, ou chez un sous-ensemble d’entre eux.

Et après?

Li : Il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas. Je pense que nous avons besoin de plus de données sur la meilleure façon de traiter ces patients immunosupprimés, surtout s’ils ont une infection chronique, en particulier chez ceux qui ont échoué au traitement de première intention par Paxlovid ou par remdesivir, devrions-nous donner des traitements plus longs ? Thérapie combinée ? Il y a tellement de choses que nous ne savons pas encore sur les meilleures pratiques pour prendre soin de ces patients.

Lemieux : Ce que le domaine ne sait pas avec certitude, c’est dans quelle mesure ces individus transmettent les virus qui ont évolué à la population générale. Il existe des preuves circonstancielles de cela en raison de ce lien étrange entre les mutations qui évoluent chez les patients présentant des infections persistantes et les mutations qui apparaissent. Mais la transmission de ces variantes évoluées à partir de cas index bien caractérisés n’a été observée que dans une poignée de cas. Mais il existe des exemples.

À quoi ressemble la vie maintenant des personnes immunodéprimées alors que le Covid continue ?

Li : La plupart des habitants de ce pays estiment que la pandémie est en grande partie terminée. La seule population qui se sent laissée pour compte est celle des immunodéprimés. Ce sont eux qui viennent me voir à la clinique et me disent qu’ils font quand même très attention. Ils ont toujours peur de sortir, surtout lorsque les chiffres sont en hausse. Ce sont des patients qui ont l’impression que tous leurs amis ou leur famille sont partis. Ils ne sont pas aussi protégés par les vaccins. Ils ont du mal à avancer.

Ce sont les patients qui sont toujours vus dans les hôpitaux. Les patients immunodéprimés admis pour Covid-19 représentent à l’heure actuelle l’une des plus grandes populations d’hospitalisations pour Covid. Toujours.