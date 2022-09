Les patients immergés dans la réalité virtuelle pendant la chirurgie peuvent nécessiter moins d’anesthésie

Le groupe VR a demandé des niveaux significativement plus faibles de propofol sédatif – dans ce cas utilisé pour engourdir la douleur dans la main – que le groupe non VR. Ils ont reçu 125,3 milligrammes par heure, contre une moyenne de 750,6 milligrammes par heure au cours de l’étude, décrite dans PLoS ONE. Le groupe VR a également quitté l’unité de récupération post-anesthésie plus rapidement, passant en moyenne 63 minutes contre 75 minutes pour le groupe non VR.

Les chercheurs pensent que ceux du groupe VR avaient besoin de niveaux inférieurs d’anesthésie car ils étaient plus distraits que ceux qui n’avaient pas de stimuli visuels virtuels. Cependant, l’équipe reconnaît qu’il est possible que le groupe VR ait pu se faire opérer en croyant déjà que la VR serait efficace. Cette possibilité devra être explorée dans de futurs essais.

Réduire la quantité d’anesthésique qu’un patient reçoit peut aider à raccourcir les séjours à l’hôpital et à réduire le risque de complications, et cela pourrait permettre d’économiser de l’argent sur le coût des médicaments eux-mêmes.

L’équipe prévoit maintenant de mener un essai ultérieur similaire chez des patients subissant une chirurgie de la hanche et du genou pour continuer à explorer si la réalité virtuelle pourrait aider à gérer l’anxiété pendant les opérations, déclare Adeel Faruki, professeur adjoint en anesthésiologie à l’Université du Colorado, qui a dirigé l’étude.

Il existe de plus en plus de preuves que la réalité virtuelle peut être une aide chirurgicale utile, déclare Brenda Wiederhold, cofondatrice du Virtual Reality Medical Center, qui n’a pas participé à l’étude. Cependant, les experts médicaux devraient surveiller les patients pour le cybermaladie, une forme de mal des transports que la réalité virtuelle déclenche chez certaines personnes.

“Nous avons tellement de cas d’utilisation pour la réalité virtuelle et les chirurgies, comme les naissances par césarienne et les chirurgies pré et post-cardiaques”, dit-elle.

La réalité virtuelle peut être utile non seulement pendant les procédures médicales, mais aussi après, selon Wiederhold, en réduisant le risque de douleur chronique. “C’est assez excitant,” dit-elle.