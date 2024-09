Les patients hospitalisés atteints de grippe doivent prendre du Tamiflu le jour de leur admission, selon le CDC

Commencer le traitement au Tamiflu dès l’admission à l’hôpital peut réduire les décès dus à la grippe de 40 % par rapport à un retard de traitement de deux à cinq jours, suggère une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Tamiflu (nom générique oseltamivir) est l’un des quatre médicaments antiviraux actuellement approuvés par la FDA pour traiter la grippe, ou grippe Le médicament cible deux des types de virus de la grippe les plus courants — la grippe A et B — et agit en inhibant une protéine à la surface des virus qui leur permet de se répliquer dans les cellules hôtes.

Le CDC et l’Infectious Diseases Society of America recommandent aux patients hospitalisés avec un cas suspect ou confirmé de grippe de commencer à prendre des antiviraux contre la grippe. dès que possible . Cependant, jusqu’à présent, on ne savait pas exactement dans quelle mesure un traitement plus précoce améliorait les résultats des patients.

Dans une étude publiée le 22 août dans la revue Maladies infectieuses cliniques Les chercheurs du CDC ont examiné les données de plus de 26 000 adultes dans 13 États américains qui avaient été hospitalisés pour la grippe à un moment donné entre 2012 et 2019. L’infection de chaque patient a été confirmée par un test de laboratoire, et tous avaient été diagnostiqués avec pneumonie – un complication potentiellement mortelle de la grippe. L’âge médian des personnes hospitalisées était de 71 ans, ce qui correspond au fait que les personnes de 65 ans et plus ont les taux les plus élevés de grippe sévère à chaque saison.

En rapport: Des scientifiques révèlent des anticorps rares qui ciblent le « côté obscur » du virus de la grippe

Presque tous les patients (99,7 %) ont été traités au Tamiflu à un moment donné au cours de leur visite. Environ 60 % de ces patients ont commencé le traitement antiviral le jour de leur admission à l’hôpital, 30 % le lendemain et environ 10 % entre le deuxième et le cinquième jour après leur admission. L’étude n’a pas cherché à déterminer pourquoi le traitement avait été retardé dans ces derniers cas.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont constaté que les patients de ce dernier groupe étaient 40 % plus susceptibles de mourir, quelle qu’en soit la cause, dans le mois suivant leur admission à l’hôpital, par rapport à ceux qui avaient commencé le traitement le premier jour.

Recevez les découvertes les plus fascinantes du monde directement dans votre boîte de réception.

L’équipe a constaté qu’un retard d’un seul jour était associé à un risque de décès accru de 14 % par rapport au traitement du premier jour.

Pour chaque jour supplémentaire pendant lequel un patient ne recevait pas de traitement antiviral, son risque de subir des conséquences graves autres que le décès — comme être admis aux soins intensifs ou nécessiter une ventilation mécanique pour respirer — augmentait également.

« Ces résultats renforcent l’importance de commencer le traitement antiviral contre la grippe le plus tôt possible pour tous les patients hospitalisés avec une grippe confirmée ou suspectée », Dr Mark Tenforde auteur principal de l’étude et médecin au CDC, a déclaré à Live Science dans un e-mail.

Les auteurs de l’étude ont reconnu plusieurs limites de leur analyse qui ont pu fausser les résultats. Ils n’ont pas tenu compte des différences dans la durée de la maladie avant l’admission des patients à l’hôpital, il est donc possible que certains soient arrivés avec une maladie beaucoup plus grave que d’autres. Cependant, les patients de différents groupes partageaient généralement des caractéristiques de base similaires, par exemple en termes d’âge, de race et de problèmes de santé sous-jacents, notamment l’asthme et maladie cardiaque .

De plus, les auteurs de l’étude ont pris en compte le risque de décès, quelle qu’en soit la cause, ce qui signifie qu’il est possible que les données aient capturé certains décès qui n’étaient pas directement liés à la grippe, par exemple le cancer.

Néanmoins, ces résultats soutiennent recherches antérieures publiée en 2015, suggérant qu’un traitement antiviral précoce réduit le taux de mortalité chez les patients hospitalisés atteints de pneumonie due à la grippe.

Dans un associé déclaration le CDC a averti que, bien que des médicaments comme le Tamiflu soient importants pour traiter et prévenir la grippe après une exposition probable, ils ne doivent pas être utilisés comme substitut à un vaccin annuel Les vaccins contre la grippe sont considérés comme le meilleur moyen de réduire le risque de visites médicales, d’hospitalisations et de décès liés à la grippe ainsi que l’aggravation potentielle d’autres problèmes de santé après la grippe.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et n’est pas destiné à offrir des conseils médicaux.