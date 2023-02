Les patients hispaniques en dialyse font face à un risque d’infection à staphylocoque 40% plus élevé que les blancs, selon le CDC

Les patients hispaniques en dialyse courent un risque 40% plus élevé de développer une bactériémie staphylococcique par rapport aux Blancs, soulignant les disparités économiques et raciales dans le système de santé américain, selon de nouvelles données publiées lundi par les Centers for Disease Control and Prevention.

Les adultes sous dialyse pour insuffisance rénale étaient 100 fois plus susceptibles de contracter des infections sanguines à staphylocoques par rapport à la population générale des États-Unis, a déclaré le CDC. Des aiguilles et des cathéters sont utilisés pour connecter les patients à la dialyse, et des bactéries comme le staphylocoque peuvent pénétrer dans la circulation sanguine d’un patient au cours du processus. Les infections à staphylocoques sont graves et parfois mortelles.

“On pense que les infections dans l’ensemble sont la deuxième cause de décès chez les patients dialysés – c’est toutes les infections, pas seulement les infections du sang”, a déclaré le Dr Shannon Novosad, chef de l’équipe de sécurité de la dialyse du CDC, aux journalistes lors d’un appel lundi. “Ils sont également l’une des principales causes d’hospitalisation de ces patients.”

Plus de 800 000 personnes aux États-Unis vivent avec une insuffisance rénale, dont 70% sont sous dialyse, selon le CDC.

Les personnes de couleur, cependant, font face à un risque encore plus élevé d’insuffisance rénale, représentant plus de la moitié des patients dialysés. Le taux d’insuffisance rénale est quatre fois plus élevé chez les Noirs et deux fois plus élevé chez les Hispaniques que chez les Blancs, selon les données du CDC. Les Noirs représentent 33% de tous les patients aux États-Unis sous dialyse.

Les Noirs et les Hispaniques sous dialyse étaient également plus susceptibles de contracter des infections à staphylocoques que les patients blancs, a déclaré le CDC. Les données analysant les patients dialysés de 2017 à 2020 n’ont pas clairement calculé le risque accru pour les patients noirs. Les patients hispaniques, cependant, étaient confrontés à un risque d’infection à staphylocoque 40% plus élevé que les blancs, selon le CDC.

Davantage de patients sous dialyse atteints d’infections sanguines à staphylocoques vivaient dans des zones où la pauvreté était plus élevée, les ménages plus surpeuplés et les niveaux d’éducation inférieurs, a déclaré Novosad. Environ 42% des infections à staphylocoques chez les patients dialysés se sont produites dans les zones les plus pauvres, a-t-elle déclaré.

L’étude du CDC a examiné les données de certains comtés de sept États de 2017 à 2020. Les États sont la Californie, le Connecticut, la Géorgie, le Maryland, New York, le Tennessee et le Minnesota.

Selon le CDC, les infections sanguines chez les patients sous dialyse ont diminué de 40 % de 2014 à 2019 grâce à la formation du personnel et des patients sur la manière de les prévenir. L’utilisation de fistules et de greffes pour connecter la circulation sanguine d’un patient à l’appareil de dialyse réduit le risque d’infection par rapport aux cathéters.

“La prévention des infections sanguines à staphylocoques commence par la détection de l’insuffisance rénale chronique à ses débuts afin de prévenir ou de retarder le besoin de dialyse”, a déclaré le Dr Debra Houry, médecin-chef du CDC.