Les patients guéris de Covid-19 peuvent-ils avoir une inflammation de la glande thyroïde?

Un an après que la pandémie de coronavirus a fait des ravages dans nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question relative à la santé ou aux vaccins que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Nikhil Tandon, professeur et chef du département d’endocrinologie et du métabolisme, AIIMS, New Delhi a répondu aux questions liées à la thyroïde, au métabolisme et à l’obésité en relation avec COVID-19.

Existe-t-il une relation entre l’obésité et le COVID-19 ?

Comme le diabète, l’obésité peut également conduire à de mauvais résultats de la maladie chez un patient Covid-19. Si une personne souffre à la fois d’obésité et de diabète, cela l’expose à un risque plus élevé de développer des complications liées au Covid.

Les troubles de la thyroïde peuvent-ils directement ou indirectement causer/aider le virus COVID-19 ?

Il est difficile de dire que les troubles thyroïdiens sous-jacents peuvent rendre une personne plus susceptible d’attraper la maladie de Covid-19, mais il y a eu des cas de personnes présentant des anomalies de la thyroïde après Covid-19. Par exemple, la thyroïdite (inflammation de la glande thyroïde) peut survenir chez certaines personnes après leur rétablissement de Covid-19. Cette condition a également été observée lors de l’épidémie initiale de SRAS. En effet, plusieurs infections virales peuvent être associées au développement de la thyroïdite.

Quels facteurs, à part le diabète, facilitent la croissance du champignon noir ?

La mucormycose ou d’autres infections fongiques peuvent survenir lorsque l’immunité du corps est incapable de combattre l’infection. Certaines maladies et même certains médicaments peuvent affecter négativement l’immunité, comme le diabète sévère non contrôlé, même chez les patients non-covid. Lorsque les taux de sucre dans le sang sont élevés, ceux-ci peuvent influencer le fonctionnement des cellules sanguines responsables de l’élimination des infections.

De plus, des taux de glycémie extrêmement élevés, en particulier chez les personnes atteintes de diabète de type 1, pourraient créer un déséquilibre dans les niveaux acido-basiques des tissus, ce qui entraînerait des accumulations de fer dans un «état chimique» facilitant la croissance fongique. La ferritine observée chez les patients atteints de COVID contribue également à une disponibilité accrue du fer, encourageant ainsi la croissance du champignon.

Si une personne prend des immunosuppresseurs après une greffe d’organe, elle court un risque plus élevé de contracter une infection fongique, tout comme les patients cancéreux qui suivent une chimiothérapie et les personnes souffrant de maladies comme le VIH, qui affectent l’immunité du corps, sont plus susceptibles d’attraper une infection fongique.

Pourquoi les personnes diabétiques sont-elles plus sujettes aux champignons noirs ? Quelles sont les chances qu’une personne en bonne santé sans diabète contracte un champignon noir ?

Une étude menée l’année dernière a montré que dans environ 90 pour cent des cas de mucormycose à Covid-19, les patients avaient une glycémie élevée. Ce qui se passe, c’est que ce champignon est présent sous forme de spores dans l’environnement. Ces spores doivent se transformer en hyphes pour pouvoir pénétrer dans les tissus.

Chez une personne en bonne santé, lorsque ces spores fongiques atterrissent dans les narines, la cellule immunitaire les combat. Le diabète non contrôlé a un impact négatif sur les neutrophiles et d’autres cellules immunitaires du corps, réduisant ainsi leur capacité à combattre l’infection. Ensuite, il y a les récepteurs GRP78 qui aident les champignons à envahir les vaisseaux sanguins. On a vu que ces récepteurs sont plus présents chez une personne ayant une glycémie élevée. En outre, comme mentionné précédemment, le changement de l’état acido-basique provoqué par la glycémie incontrôlée augmente également la disponibilité du fer sous une forme qui facilite la croissance fongique.

Le COVID-19 peut-il provoquer des anomalies métaboliques ?

Ce sont des choses difficiles à mesurer. Nous constatons la perte d’appétit, la faiblesse, l’épuisement chez de nombreuses personnes post Covid, en particulier dans les cas de long-Covid mais aucune étude dédiée n’a été réalisée pour évaluer quantitativement ces paramètres jusqu’à présent.

