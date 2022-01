Les patients furieux après la chirurgie du médecin généraliste leur ont envoyé des textes «insultants» sur le club de «gestion du poids»

« Nous avons envoyé un SMS ce matin à tous les patients de plus de 18 ans pour mettre à jour notre dossier sur l’IMC », indique le message.

Une personne a commenté le post d’Elizabeth : « Je me suis sentie très attaquée. »

Mais alors que beaucoup pensaient avoir été « victimisés », on s’est vite rendu compte que le message avait été envoyé à tous les patients après qu’Elizabeth ait partagé une capture d’écran du texte sur Facebook – la chirurgie s’excusant pour la « confusion ».

Un texte envoyé aux patients disait: « Souhaitez-vous être référé à un groupe de gestion du poids? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Vous pouvez maintenant vous présenter pour la taille et le poids. »

