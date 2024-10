Les patients font souvent faillite, même avec une assurance

Les dangers du cancer ne sont pas seulement physiques. De nouvelles recherches montrent que les patients atteints de cancer aux États-Unis paient souvent un lourd tribut financier à la suite de leur traitement, ce qui peut ensuite conduire à une baisse de leur cote de crédit et à la faillite.

Les États-Unis sont connus pour avoir certains des meilleurs résultats au monde en matière de cancer, notamment un taux de mortalité inférieur à celui de nombreux autres pays à revenu élevé. Mais le coûts typiques du traitement du cancer (et soins de santé en général) sont également bien plus élevés aux États-Unis que chez leurs pairs, et de nombreuses études ont montré que les patients atteints de cancer ont souvent des problèmes d’argent à la suite de leur diagnostic. Deux nouvelles études, présenté cette semaine, au congrès clinique 2024 de l’American College of Surgeons (ACS), sont parmi les premiers à démontrer empiriquement les retombées financières souvent subies par les patients atteints de cancer.

Dans la première étude, les chercheurs ont analysé les données du bureau de crédit Experian de patients inscrits au registre du cancer du Massachusetts et ayant reçu un diagnostic de cancer pour la première fois entre 2010 et 2019. Ils ont comparé les résultats financiers de ces patients à ceux de personnes sans cancer comparables, qui ont agi comme contrôles. Comparés aux non-patients, ceux qui ont souffert d’un cancer présentaient des taux plus élevés de recouvrement total de dettes et de recouvrements médicaux, ont découvert les chercheurs. Les patients atteints de cancer étaient également près de cinq fois plus susceptibles de déclarer faillite, et leur cote de crédit moyenne était d’environ 80 points inférieure à celle des patients sans cancer.

Dans la deuxième étude, les chercheurs se sont concentrés sur un sous-ensemble de patients ayant reçu un diagnostic de cancer colorectal, à la recherche de facteurs de risque potentiels affectant leurs risques de difficultés. Comparés aux patients qui n’ont subi qu’une intervention chirurgicale (la « norme » de comparaison de l’équipe), par exemple, les patients qui n’ont reçu qu’une radiothérapie avaient des scores de crédit inférieurs de 62 points. Ceux qui ont subi une intervention chirurgicale et une chimioradiothérapie semblent s’en sortir le mieux, avec des scores de crédit un peu plus élevés que ceux des personnes ayant subi une intervention chirurgicale seule.

Les chercheurs ont également découvert que les personnes atteintes de cancers de la vessie, du foie, du poumon et colorectal avaient tendance à voir leur cote de crédit diminuer davantage que les autres. La perte d’un bon crédit se poursuit également souvent pendant une longue période, la baisse de leur cote de crédit pouvant durer jusqu’à 9,5 ans. D’autres facteurs de risque associés à une toxicité financière plus grave comprenaient le fait d’avoir moins de 62 ans, de ne pas posséder de maison, de ne pas être marié, de gagner moins de 52 000 $ par an et d’être noir ou hispanique.

Les recherches de l’équipe n’ont pas été une tâche facile, d’autant plus que les agences d’évaluation du crédit ne sont pas autorisées à partager des données potentiellement identifiables avec d’autres. Pour contourner cette limitation, selon les chercheurs, le MCR a d’abord fourni en toute sécurité les données de son registre de patients à Experian, qui les a ensuite comparées et combinées avec leurs données de crédit. Experian a ensuite supprimé les données combinées de toute information d’identification personnelle avant de finalement les envoyer aux chercheurs pour analyse. Au total, l’effort a duré cinq ans, mais a permis aux scientifiques de suivre objectivement la trajectoire financière des patients atteints de cancer par rapport à celle des non-patients, ce que les études antérieures sur le sujet n’étaient vraiment pas en mesure de faire.

« Ce sont les premières études à fournir des preuves numériques de la toxicité financière chez les survivants du cancer », a déclaré le chercheur principal de l’étude Benjamin James, chef de la chirurgie générale au Beth Israel Deaconess Medical Center et professeur agrégé de chirurgie à la Harvard Medical School, dans une étude. déclaration de l’ACS. « Les données précédentes sur ce sujet reposent en grande partie sur des analyses subjectives d’enquêtes. »

Les chercheurs soulignent que leurs données proviennent du Massachusetts, un État où la couverture maladie universelle est obligatoire. Il est donc certainement possible que les Américains atteints d’un cancer vivant ailleurs aient des difficultés financières encore plus grandes. Cela dit, des changements importants sont survenus récemment dans la façon dont les factures médicales peuvent généralement affecter nos finances.

Ces dernières années, par exemple, les principales sociétés de bureaux ont commencé à supprimer de leurs rapports les dettes médicales payées et les petites sommes impayées. apparaissent avoir déjà eu un impact positif sur le crédit des Américains. Cet été, le Bureau de protection financière des consommateurs a également a proposé une nouvelle règle cela empêcherait complètement les factures médicales d’apparaître sur la plupart des rapports de crédit, ce qui pourrait éliminer jusqu’à 49 milliards de dollars de dettes médicales qui ont abaissé les cotes de crédit de 15 millions d’Américains. Mais les chercheurs soutiennent toujours qu’il reste encore beaucoup à faire pour protéger les patients des coûts débilitants du traitement du cancer.

« Cette persistance des défis financiers, même dans un État doté d’une couverture d’assurance relativement élevée, appelle à des changements et des réformes politiques plus larges, notamment en reconsidérant les pratiques de recouvrement des créances », a déclaré James. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais je pense que la sécurité financière devrait être une priorité dans les soins contre le cancer. »