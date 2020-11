Les patients d’un hôpital du Vermont sont laissés “ dans le noir ” après une cyberattaque

Ensuite, ils travaillent avec une extrême précision: vérifier le nombre de plaquettes et de globules blancs, mesurer chaque dose à un milligramme par pied carré de surface corporelle, avant d’installer la personne dans un port et de la connecter à une intraveineuse.

À midi, le 28 octobre, Colleen Cargill était au centre de cancérologie du centre médical de l’Université du Vermont, préparant les patients à leurs perfusions de chimiothérapie. Un nouveau patient sera parfois larmoyant et effrayé, mais les infirmières essaient de le rendre accueillant, offrant un mélange de sentiers et une couverture chaude, un siège avec vue sur un jardin.

Pour compliquer la réponse, le président Trump a limogé la semaine dernière Christopher Krebs, directeur de CISA, l’agence de cybersécurité chargée de défendre les systèmes critiques, y compris les hôpitaux et les élections, contre les cyberattaques, après que M. Krebs ait contesté les allégations sans fondement de M. Trump de fraude électorale.

Les cyberattaques contre les systèmes de santé américains sont devenues leur propre type de pandémie au cours de l’année écoulée, les cybercriminels russes ayant interrompu les essais cliniques et les études de traitement du vaccin contre le coronavirus et interrompu l’accès des hôpitaux aux dossiers des patients, exigeant des rançons de plusieurs millions de dollars pour leur retour.

Mais ils ont eu un effet dévastateur et durable, en particulier sur les patients atteints de cancer, ont déclaré des travailleurs et des patients du plus grand système médical du Vermont. Son système de dossier médical électronique a été restauré dimanche, près d’un mois après la cyberattaque.