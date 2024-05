Les patients du NHS en Angleterre se verront proposer des essais pour le premier vaccin contre le cancer au monde | Recherche contre le cancer

Recherche contre le cancer Un vaccin personnalisé pour les tumeurs d’un individu est salué comme un « changement de jeu » dans un contexte de grands espoirs d’arrêter le retour de la maladie jeu. 30 mai 2024 19h01 HAE

Des milliers de patients dans Angleterre doivent être accélérés vers des essais révolutionnaires de vaccins personnalisés contre le cancer dans le cadre d’un programme révolutionnaire de « matchmaking » du NHS, une première au monde, pour sauver des vies.

Les vaccins révolutionnaires, qui visent à fournir une guérison permanente, sont conçus sur mesure pour chaque patient en quelques semaines seulement. Ils sont adaptés aux tumeurs de l’individu et agissent en disant à son corps de chasser et de tuer toutes les cellules cancéreuses et d’empêcher la maladie de revenir.

Dans le cadre de ce nouveau programme, le premier du genre au monde, les patients qui répondent aux critères d’éligibilité et acceptent de subir un test sanguin et une analyse d’un échantillon de leurs tissus cancéreux auront un accès immédiat aux essais cliniques pour les nouveaux vaccins qui, selon les experts, représentent un nouvelle aube des traitements contre le cancer.

La tête de NHS L’Angleterre, Amanda Pritchard, a salué ce développement comme un « moment historique » pour les patients. « Le NHS est dans une position unique pour mener ce type de recherche de pointe à l’échelle mondiale », a-t-elle déclaré.

La recherche sur les vaccins contre le cancer en est à ses débuts, mais des essais ont déjà montré qu’ils peuvent être efficaces pour tuer toutes les cellules tumorales restantes après une intervention chirurgicale et réduire considérablement le risque de récidive du cancer.

Le NHS a inscrit des dizaines de patients dans son programme, le Cancer Vaccine Launch Pad, avec des milliers d’autres à enrôler dans 30 sites du NHS à travers l’Angleterre. Les premiers essais devraient se concentrer sur le cancer colorectal, de la peau, du poumon, de la vessie, du pancréas et du rein, ont indiqué les responsables, mais d’autres formes de la maladie pourraient être ajoutées à l’avenir.

« À mesure que de plus en plus de ces essais seront lancés dans les hôpitaux du pays, notre service national de mise en relation garantira que le plus grand nombre possible de patients éligibles auront la possibilité d’y accéder », a déclaré Pritchard.

Les détails du projet ont été révélés à la veille de la plus grande conférence mondiale sur le cancer, la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (Asco) à Chicago, où des dizaines de milliers d’oncologues, de chercheurs en santé et de scientifiques se réuniront ce week-end.

La société de biotechnologie allemande BioNTech, l’une des sociétés partenaires du NHS dans le cadre des essais, présentera demain de nouvelles données préliminaires lors de la conférence Asco sur la manière dont la mesure de l’ADN tumoral circulant pourrait contribuer à accroître la détection précoce du cancer colorectal.

Elliot Pfebve a déclaré qu’il espérait que son procès aiderait d’autres personnes. Photographie : fiducie de la fondation NHS des hôpitaux universitaires de Birmingham

Iain Foulkes, directeur exécutif de la recherche et de l’innovation chez Cancer Research UK, a déclaré qu’il était « incroyablement excitant » que les patients aient accès à des injections personnalisées dans le cadre d’un développement qui « changera la donne » dans la lutte contre le cancer. « Des essais cliniques comme celui-ci sont essentiels pour aider davantage de personnes à vivre plus longtemps et mieux, sans craindre le cancer », a-t-il déclaré.

Le premier patient du NHS à rejoindre la plateforme de lancement du vaccin contre le cancer est Elliot Pfebve. Le professeur de 55 ans de l’Université de Coventry ne présentait aucun symptôme et a reçu un diagnostic de cancer colorectal après un examen de santé de routine avec son médecin généraliste. Il a subi une intervention chirurgicale pour retirer sa tumeur et 30 cm de son gros intestin, suivie d’une chimiothérapie.

Pfebve a ensuite reçu son vaccin personnalisé contre le cancer au University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, l’un des nombreux sites participant à l’essai de vaccin contre le cancer colorectal BioNTech. Il a été conçu avec la même technologie d’ARNm que celle utilisée pour créer le vaccin Pfizer/BioNTech Covid.

« Grâce au potentiel de cet essai, s’il réussit, il pourrait aider des milliers, voire des millions de personnes, à retrouver espoir », a déclaré Pfebve. « J’espère que cela aidera d’autres personnes. »

Son vaccin a été créé en analysant sa tumeur pour identifier les mutations spécifiques à son cancer. Les médecins ont ensuite utilisé ces données pour créer un vaccin personnalisé contre le cancer.

« Faire partie de cet essai a été une décision très importante dans ma vie, tant pour moi que pour ma famille », a déclaré Pfebve. « Après avoir traversé les difficultés du diagnostic et une chimiothérapie débilitante, c’était merveilleux de pouvoir participer à quelque chose qui pourrait conduire à une nouvelle façon de traiter le cancer, et si d’autres peuvent bénéficier de ce que l’essai pourrait découvrir, alors c’est génial, aussi. »

L’investigatrice principale de l’essai, le Dr Victoria Kunene, a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si Pfebve avait été complètement guérie, mais a déclaré qu’elle était « extrêmement pleine d’espoir ».

« Sur la base des données limitées dont nous disposons actuellement sur la réponse corporelle au vaccin, cela pourrait s’avérer être une évolution significative et positive pour les patients, mais davantage de données sont encore nécessaires et nous continuons à recruter des patients appropriés pour l’essai afin d’établir ceci plus loin.

Les vaccins contre le cancer sont conçus pour induire une réponse immunitaire susceptible d’empêcher la récidive du cancer après une intervention chirurgicale visant à éliminer les tumeurs, en stimulant le système immunitaire du patient à reconnaître et à détruire toutes les cellules cancéreuses restantes – et à empêcher leur réapparition.

« Voir Elliot recevoir son premier traitement dans le cadre de la plateforme de lancement du vaccin contre le cancer est un moment historique pour les patients et les services de santé alors que nous cherchons à développer des moyens meilleurs et plus efficaces pour arrêter cette maladie », a déclaré Pritchard.

Le mois dernier le Guardian a rapporté comment les médecins avaient commencé à tester le premier vaccin personnalisé à ARNm contre le mélanome, alors que les experts saluaient son potentiel « révolutionnaire » pour guérir définitivement le cancer.

Le professeur Peter Johnson, directeur clinique national pour le cancer du NHS England, a déclaré : « Nous savons que même après une opération réussie, les cancers peuvent parfois réapparaître parce qu’il reste quelques cellules cancéreuses dans le corps, mais l’utilisation d’un vaccin pour cibler ces cellules restantes peut être un moyen d’empêcher que cela se produise.

« L’accès aux essais cliniques pourrait offrir une autre option aux patients et à leurs familles, et je suis ravi que, grâce à notre rampe de lancement nationale, nous élargirons les opportunités de participer à ces essais pour beaucoup plus de personnes, avec des milliers de patients attendus. recruté l’année prochaine.

Les responsables du NHS ont déclaré que les vaccins testés dans le cadre des essais visaient à aider les patients atteints de différentes formes de cancer et que, s’ils étaient développés, étudiés et approuvés avec succès, ils pourraient faire partie des soins standard.