Les patients du Lasik devraient être avertis des complications, selon le projet de la FDA

Le document de la FDA n’est pas définitif. Plus de 600 individus et groupes professionnels ont émis des commentaires depuis que le projet de directives a été rendu public en juillet, et l’agence examine actuellement les contributions lors de la préparation des documents finaux, ont déclaré des responsables.

Les organisations représentant les chirurgiens et les fabricants de dispositifs médicaux sont passées à l’offensive, accusant la FDA de se mêler de la pratique de la médecine et affirmant que l’information est unilatérale et effrayera inutilement les patients.

De nombreux ophtalmologistes disent que le Lasik est la procédure la plus sûre effectuée sur l’œil et que les complications graves et durables sont rares.

“Tout ce que nous demandons, c’est l’équilibre”, a déclaré le Dr Vance Thompson, nouveau vice-président de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery. “Ce document insiste principalement sur les dangers et les complications du Lasik, sans mentionner les avantages, et le ton est suffisamment négatif pour effrayer les patients.”

Il a noté que plus de 90 pour cent des patients dans les propres études de la FDA ont exprimé leur satisfaction avec les résultats parce qu’ils “obtiennent une bonne vision sans lunettes, ce qui est l’objectif de la plupart des patients”.