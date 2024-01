Les patients du chirurgien plasticien Ben Brown racontent des histoires d’horreur

Jane Hawkins a d’abord consulté le chirurgien plasticien Dr Ben Brown pour discuter du retrait de ses implants mammaires et de ce qu’on appelle un mini-relooking de maman, comprenant une abdominoplastie et l’utilisation de la graisse de son corps pour reconstruire ses seins.

Hawkins est venu de Destin pour voir Brown à Pensacola parce qu’il avait été fortement recommandé par un ami et d’autres, et elle a été immédiatement impressionnée.

Hawkins a subi une intervention chirurgicale de six heures en novembre 2022. Elle s’est réveillée pour découvrir que Brown avait terminé les procédures auxquelles elle avait consenti et une procédure qu’elle avait dit ne pas vouloir. Hawkins a déclaré que Brown avait mis environ cinq livres de graisse dans ses fesses.

Bientôt, les sutures dans son estomac se sont desserrées. La blessure, au moment où elle s’est rendue aux urgences, mesurait neuf pouces de large sur quatre pouces de diamètre, selon un autre médecin.

“‘Il vous a donné des instructions complètement fausses pour le soin des plaies’, se souvient Hawkins des paroles du médecin. « On aurait dit que vous aviez un faux-filet posé sur le ventre. »

Boucher ou sauveur ?

Hawkins était l’un des au moins une douzaine de patients et anciens employés du chirurgien plasticien de Gulf Breeze, le Dr Ben Brown de Restore Plastic Surgery, à avoir fait part au News Journal de ses inquiétudes concernant son travail après le décès de sa femme de 33 ans, Hillary. Brun.

La mère de trois enfants a eu un arrêt cardiaque après que Brown ait effectué plusieurs procédures dans son bureau, le 21 novembre. Elle n’a jamais repris connaissance et est décédée à l’hôpital le 28 novembre. La mort d’Hillary Brown fait actuellement l’objet d’une enquête de la part du bureau du shérif du comté de Santa Rosa.

Alors que certains patients ont déclaré au News Journal qu’ils étaient satisfaits des procédures effectuées par Brown, d’autres affirment que le Dr Brown les a laissés défigurés et aux prises avec des handicaps qui les tourmenteront pour le reste de leur vie.

Brown n’a pas répondu directement aux allégations formulées par les patients dans cette histoire. Un porte-parole de Brown a publié une déclaration qui disait notamment : « Ben est un chirurgien dévoué et incroyablement talentueux, sans aucune mesure ou note disciplinaire antérieure. »

De nombreux appels et courriels adressés au Florida Department of Health et au Florida Board of Medicine concernant des questions sur la pratique de Brown n’ont pas été renvoyés. Une recherche en ligne dans une base de données du Board of Medicine révèle que le médecin n’a été cité pour aucune mesure disciplinaire.

Pour certains patients, c’est difficile à croire. Comme Hawkins.

Hawkins a déclaré que ses sutures à l’estomac avaient commencé à s’ouvrir environ deux semaines après son opération. Il y avait tellement de liquide qui s’écoulait de ses incisions que Hawkins a déclaré qu’elle avait utilisé des serviettes menstruelles pour l’absorber. Elle a déclaré que Brown avait raté deux tentatives au cabinet pour refermer la plaie toujours plus large sur son ventre.

“Il a commencé à recoudre les bords de mon ouverture”, a décrit Hawkins. “Il dit : ‘Je ne veux pas que ça se divise davantage’, et je me dis : ‘Quoi ?’ Ensuite, il m’a dit que je devais utiliser de l’acide acétique et une gaze pour empêcher la zone d’être infectée et que je devais l’emballer. Donc, j’ai fait ça pendant deux semaines et j’ai fait tremper de l’acide acétique dans de la gaze dans cette ouverture qui mesurait sept pouces sur quatre de large et probablement au moins un pouce de profondeur. Mon mari a dit qu’il pouvait voir ma paroi musculaire et c’est un vétéran de l’armée depuis 31 ans qui a vu beaucoup de choses, donc je fais confiance à son opinion.

Hawkins a également souffert d’une maladie appelée nécrose après l’opération, où la peau meurt à cause d’un manque de circulation, que Brown a également dû retirer de son ventre.

Décès d’Hillary Brown :Le Dr Ben Brown a effectué plusieurs interventions sur sa femme avant que son cœur ne s’arrête

“Nous ne subissons pas de telles blessures”

Son fils Charlie Condon, qui avait 17 ans à l’époque, regardait avec frustration, peur et impuissance sa mère lutter pour se rétablir.

“Elle aurait pu mourir”, a déclaré Condon. “À ce jour, je suis toujours furieuse du résultat parce que nous allons faire quelque chose et elle aura toujours mal.”

Hawkins a déclaré que lorsqu’elle avait interrogé Brown sur les complications, il lui avait proposé d’effectuer des opérations de suivi gratuitement.

“Voici ce qu’il m’a dit”, se souvient Hawkins. « ‘Cela n’arrive pas. Nous ne subissons pas de telles blessures. Mon personnel n’est pas formé pour soigner les plaies. Il a déclaré : « Tout cela est de ma faute, j’en assume la responsabilité à 100 %. Je ferai ces opérations gratuitement pour résoudre ce problème pour vous. Je n’en ferai pas une assurance. Je n’ai jamais accepté son offre de réparation parce que je ne lui faisais plus confiance.

Hawkins a appelé une amie qui était infirmière dans un autre État et qui a tout abandonné pour lui rendre visite en Floride.

« Elle a dit : « Nous devons aller aux urgences » », a déclaré Hawkins. «Je suis allé aux urgences de la base aérienne d’Eglin, dans cet hôpital, en janvier. Le médecin a dit : « La seule façon pour moi de vous voir est de m’occuper de nettoyer cette plaie et de vous refermer. »

“Et elle a dit : ‘D’après ce que je vois ici, vous êtes à trois à six mois de la fermeture de cette blessure.’ Plus tard, elle m’a dit : ‘J’avais peur que tu fasses une fosse septique.'”

Joy Edwards, infirmière à Pensacola, a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2017. Après avoir subi une chimiothérapie et surmonté la maladie, elle a subi une mastectomie et a eu besoin d’une chirurgie mammaire reconstructive.

Une autre infirmière, qui était également une survivante du cancer, a recommandé Brown. Edwards et son mari ont consulté Brown, qui, selon eux, leur a dit qu’il avait un « taux de réussite de 99 % » avec son type de procédure. En 2019, il a pratiqué l’opération.

“Il y a eu des complications tout de suite”, a déclaré Edwards, une infirmière de 35 ans. “Je sais qu’un de mes poumons a été entaillé pendant l’opération, alors quand je suis sorti de l’opération, j’ai aussi eu un drain thoracique”, se souvient Edwards.

« En 24 heures, le côté gauche a commencé à échouer, et ils m’ont repris pour essayer de sauver ce côté-là, mais cela n’a pas fonctionné. Je me souviens du côté droit, j’étais à l’hôpital et une infirmière était avec moi et nous avons littéralement vu le côté droit, mon mamelon, tout est devenu noir. Elle a appelé le médecin (Ben Brown) et elle lui a expliqué que nous avions un changement radical dans ce qui semble être le flux sanguin, et on lui a dit qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter.

Croyant que tout allait bien, Edwards rentra chez lui, mais quelques jours plus tard, il eut encore plus de problèmes.

“Les blessures ne s’ouvraient pas seulement, elles suintaient, et c’était une odeur nauséabonde, verte, qui sortait de moi et je me souviens avoir appelé son bureau et pleuré en disant: ‘Il y a quelque chose qui ne va pas'”, a déclaré Edwards. “Je lui disais que j’avais l’impression que quelque chose n’allait vraiment pas chez moi et on m’a toujours assuré : ‘Non, c’est normal.’ C’est quelque chose à prévoir, même si je ne pensais pas que c’était normal.

Après un mois de traitement de ce qui semblait être une infection sans changement dans le résultat, la santé d’Edwards s’est détériorée et elle n’était plus capable de marcher, de conduire ou de lever les bras au-dessus de sa tête. Elle a déclaré que Brown l’avait de nouveau opérée pour y remédier et procéder à une reconstruction, mais Edwards a déclaré par la suite qu’elle avait toujours une infection.

Finalement, Brown l’a admise à l’hôpital du Sacré-Cœur, et ils l’ont mise sous antibiotiques IV, a déclaré Edwards, et ont utilisé un outil pour « éliminer tout le pus qui s’y trouvait ». Il y avait quatre micro-organismes nosocomiaux qui se développaient dans la plaie.

Edwards a déclaré qu’elle avait suivi une thérapie physique pour pouvoir à nouveau marcher et lever les bras normalement. La blessure sur sa poitrine est restée ouverte pendant deux mois et a dû être nettoyée et emballée quotidiennement pour guérir.

Même quatre ans après l’opération, Edwards prend toujours des médicaments pour soulager les douleurs nerveuses et souffre de spasmes musculaires presque quotidiennement. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas déposé de plainte ni de litige, car après avoir survécu au cancer et à la douleur de sa chirurgie reconstructive, elle voulait uniquement se concentrer sur les aspects positifs de sa vie.

«Je ne l’ai pas remis en question. C’est juste que je l’ai cru’

Brandi Fitzsimmons est une autre patiente qui dit avoir subi des dommages permanents après avoir vu Brown.

En octobre 2021, Fitzsimmons a déclaré que Brown lui avait effectué plusieurs procédures, notamment un échange d’implants mammaires, une liposuccion de ses côtés, de son dos et de ses bras, ainsi que des injections de graisse dans ses hanches. Elle a également subi une abdominoplastie prolongée.

Cependant, le travail ne s’est pas déroulé comme elle l’avait prévu.

Fitzsimmons a déclaré que la liposuccion sur ses bras semblait inachevée et lui avait laissé des bosses inégales. Elle a déclaré qu’il lui avait également injecté de la graisse dans les fesses dont elle ne voulait pas, et qu’une incision dans son ventre s’était ouverte après le retrait des agrafes, laissant un « tunnel » long et profond dans son estomac qui a mis beaucoup de temps à guérir.

Elle a dit qu’elle avait eu deux procédures de révision douloureuses dans son bureau pour résoudre les problèmes. Ce qui était censé être un processus de récupération d’environ deux semaines a finalement duré un an et demi.

“Sachant maintenant ce qu’on nous a dit était normal”, a déclaré Fitzsimmons, “qu’avoir un trou, un tunnel dans l’estomac, est normal et fait partie du processus, connaissant maintenant tant d’autres femmes qui ont vécu des situations similaires, c’est à ce moment-là que je Je ressens de la culpabilité parce que je n’ai rien dit plus tôt. Je ne l’ai pas remis en question. C’est juste que je l’ai cru. Nous lui avons fait confiance. Je suis rétabli, mais j’ai toujours des problèmes de lésions nerveuses.

Un chirurgien plasticien donne un aperçu

Le Dr Josef Hadeed, MD, FACS, est un chirurgien plasticien exerçant à Miami, en Floride, et à Beverly Hills, en Californie. Il est également président du comité de sécurité des patients de l’American Society of Plastic Surgeons.

Il a déclaré qu’il n’est pas rare que différents patients réagissent différemment aux procédures en fonction de leur âge et de leur état de santé, mais les infections répétées et les incisions ou trous qui tardent à guérir sont préoccupants.

“Heureusement, la nécrose n’est pas quelque chose de courant en chirurgie plastique”, a déclaré Hadeed. “Cependant, cela peut arriver et il existe certaines procédures où le risque de développer une nécrose pourrait être légèrement plus élevé.”

Hadeed a également déclaré que des ouvertures postopératoires peuvent survenir lorsque quelque chose empêche une cicatrisation suffisante de la peau, ce qui pourrait être un problème avec la surface de la peau ou quelque chose de plus profond. Il a dit que cela pourrait être dû à un manque de flux sanguin robuste vers la zone, à une tension qui provoque la séparation de la zone ou à des problèmes de guérison chez le patient.

Il a déclaré que la plupart des patients qui ont ces problèmes réagissent bien aux soins conservateurs des plaies, comme s’assurer que les plaies ne se dessèchent pas et…