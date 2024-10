« Les patients doivent être au centre de la recherche sur le cancer »

Une femme qui vit avec un cancer depuis plus de deux décennies a déclaré que les patients devaient être au centre de la recherche – après qu’une subvention de 173 millions de livres sterling ait été accordée pour étudier la maladie.

Des scientifiques de Cambridge ont reçu cet argent – ​​la plus importante subvention jamais accordée par Cancer Research UK, en dehors de Londres – pour étudier comment les cancers se développent, se développent et se propagent.

Fiona Carey, 63 ans, patiente atteinte d’un cancer du rein avancé, a été diagnostiquée il y a 23 ans et a travaillé avec les dirigeants du campus biomédical de Cambridge pour garantir que l’expérience des patients passe avant tout.

Elle a salué le financement du Cancer Research UK Cambridge Institute, qui compte plus de 300 scientifiques.

Le fils de Mme Carey a récemment eu un enfant, ce qui, selon elle, lui a apporté beaucoup de joie. [Cancer Research UK]

Le directeur de l’institut, le professeur Greg Hannon, a déclaré que la subvention « faciliterait grandement le recrutement de talents internationaux de premier plan ».

Il a déclaré : « Dans un âge d’or pour les sciences de la vie, ce financement renforce Cambridge en tant que plaque tournante mondiale majeure pour la recherche sur le cancer.

« Ce n’est qu’en comprenant tous les aspects de la maladie que nous pourrons prévenir, détecter et traiter le cancer afin que chacun puisse vivre plus longtemps et mieux, sans craindre le cancer. »

On espère que ce financement aidera l’institut à trouver de nouvelles façons de transformer la vie des patients.

Mme Carey, qui a déclaré qu’il n’existait aucun remède contre son cancer, souhaitait inciter les patients à s’impliquer et à avoir leur mot à dire dans l’orientation de la recherche.

Mme Carey a eu le même oncologue à l’hôpital Addenbrooke, à Cambridge, depuis son diagnostic et a subi une intervention chirurgicale et une radiothérapie. [Cancer Research UK]

Un médecin généraliste a découvert une tumeur, de la taille d’une pomme de terre au four, sur le rein de Mme Carey après une toux persistante.

« Je me souviens d’être allée voir des feux d’artifice, mon fils avait huit ans, je me suis dit ‘est-ce qu’il va devoir regarder des feux d’artifice pour le reste de sa vie sans sa mère ?' », a-t-elle déclaré à BBC Look East.

Elle a dit que le cancer n’était jamais loin de son esprit, mais qu’elle « mettait un pied devant l’autre ».

Mme Carey, qui est également capitaine d’une équipe féminine de basket-ball en fauteuil roulant, dit qu’elle continue de vivre une vie amusante et bien remplie et qu’elle prend un médicament pour contrôler ses tumeurs, car elle ne peut plus subir d’intervention chirurgicale. [British Wheelchair Basketball]

Elle a continué à défendre les intérêts des autres patients, ajoutant qu’il était important que les patients se voient proposer le bon traitement au bon moment – à mesure que ces traitements étaient en cours de développement.

« Par exemple, ce que vous ne voulez pas, c’est que votre cancer soit guéri, mais que vos intestins soient en désordre et que vous ne puissiez pas manger correctement », a-t-elle déclaré.

« Changer l’histoire du cancer »

Au Royaume-Uni, les taux de mortalité par cancer ont chuté de 10 %, mais dans l’est de l’Angleterre, environ 37 400 personnes sont encore diagnostiquées, et environ 15 700 personnes meurent chaque année.

La vice-chancelière de l’Université de Cambridge, le professeur Deborah Prentice, a déclaré que Cambridge « changeait l’histoire du cancer ».

« De la compréhension et de la détection du cancer à ses tout premiers stades, au développement de traitements plus doux, en passant par la construction du Cambridge Cancer Research Hospital », a-t-elle déclaré.

« Depuis de nombreuses années maintenant, Cancer Research UK a joué un rôle essentiel en permettant ce travail de pointe à l’échelle mondiale. »

BBC Look East diffusera une émission spéciale en direct du campus d’Addenbrooke le mercredi 16 octobre sur BBC 1 à 18h30 BST.

Il y aura un public invité composé de personnes qui ont eu un cancer, qui sont traitées pour un cancer ou qui vivent avec la maladie. Fiona Carey fera partie du public.

Suivez l'actualité du Cambridgeshire sur Sons de la BBC, Facebook, Instagram et X.

