Les patients devraient-ils pouvoir payer pour des soins de santé privés afin d’éviter les temps d’attente? La Cour d’appel de la Colombie-Britannique doit peser

Le plus haut tribunal de la Colombie-Britannique doit statuer cette semaine sur un appel d’une décision historique sur une contestation des soins de santé publics.

Vendredi matin, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rendra son jugement sur la contestation constitutionnelle lancée par le défenseur des soins de santé privés, le Dr Brian Day, propriétaire du Cambie Surgery Centre de Vancouver.

Day fait appel d’une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique de 2020 rejetant ses allégations selon lesquelles les patients ont le droit garanti par la Charte de payer pour des soins privés lorsque les temps d’attente dans le système public sont trop longs.

Le juge John J. Steeves a conclu que même si certains patients ne reçoivent pas de soins en temps opportun, en violation de leur droit à la sécurité de la personne, les limites imposées par la Colombie-Britannique aux soins de santé privés sont justifiées en vertu des principes de justice fondamentale.

Dans motifs de jugement de plus de 800 pages le juge a déclaré que la législation à laquelle s’oppose Day vise à “préserver et assurer la pérennité d’un système de santé public universel qui garantit que l’accès aux soins médicaux nécessaires est basé sur les besoins et non sur la capacité de payer d’un individu”.

Steeves a poursuivi en écrivant que l’introduction d’un système parallèle de soins de santé privés nuirait gravement à l’accès équitable aux soins.

“De plus, les preuves suggèrent que la duplication des soins de santé privés augmenterait la demande et les coûts globaux tout en réduisant la capacité du système de santé public. Il existe un risque réel que la durabilité du système public universel et l’accès équitable aux soins de santé soient compromis”, a-t-il ajouté. dit Steeves.

La décision a été salué comme une “victoire historique” pour les soins de santé publics, mais Day dit depuis longtemps qu’il s’attend à se battre jusqu’à la Cour suprême du Canada .

Le système de santé mis à rude épreuve dans tout le pays

Lorsque le jugement de la cour d’appel sera rendu public vendredi, il atterrira dans un monde très différent de celui où Day a commencé sa croisade juridique contre la province en 2009.

La pandémie de COVID-19 a radicalement modifié le paysage des soins de santé en Colombie-Britannique, et les pressions exercées sur le système public sont devenues flagrantes.

Au cours des derniers mois, une multitude de rapports de partout dans la province ont fait état de longs délais d’attente pour un traitement contre le cancer, de travailleurs de la santé qui s’épuisent et quittent leur emploi et de fermeture des salles d’urgence des hôpitaux parce qu’il n’y a pas assez de médecins et d’infirmières pour les doter.

Ce n’est pas seulement un problème en Colombie-Britannique. Plus tôt cette semaine, les premiers ministres du Canada terminé un sommet de deux jours à Victoria en demandant au gouvernement fédéral de s’asseoir avec eux pour discuter de l’avenir du financement des soins de santé, alors que les ressources à travers le pays sont épuisées.

Le Dr Brian Day, un champion autoproclamé des soins de santé privatisés, est photographié à son bureau à Vancouver le 31 août 2016. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Day a ouvert le Centre de chirurgie Cambie en 1996, facturant en privé une variété de procédures différentes, y compris les chirurgies orthopédiques, les coloscopies de dépistage et la chirurgie buccale et plastique. De 2004 à 2013 environ, la clinique a passé un contrat avec les autorités sanitaires pour fournir certains services dans le cadre du régime provincial de services médicaux.

La contestation judiciaire de Day, déposée auprès de quatre patients en tant que co-demandeurs, visait à faire déclarer des articles de la loi sur la protection de l’assurance-maladie des violations de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le procès a duré 194 jours et a entendu les témoignages de 17 patients, 36 médecins et 17 représentants des autorités sanitaires et de la province. Au total, 590 pièces ont été admises au dossier, dont 40 rapports d’experts.

Dans son jugement de 2020, Steeves a écrit qu’il ne voyait rien suggérer que des soins de santé privés sans restriction réduiraient les temps d’attente dans le système public.

“Il existe des preuves d’experts que les temps d’attente augmenteraient en fait”, a déclaré le juge. “Cela entraînerait un accès encore plus inéquitable aux soins en temps opportun.”

Il a reconnu que les longs temps d’attente ont causé des douleurs et des souffrances prolongées pour certains patients, mais a déclaré qu’un système à deux niveaux pourrait encourager “des incitations perverses et un comportement contraire à l’éthique de la part des prestataires de soins de santé” pour orienter certains patients vers des soins de santé privés.

“Il existe un risque réel et substantiel que le système public et ses patients soient moins bien lotis en autorisant la duplication des soins de santé privés”, a écrit Steeves.