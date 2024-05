Les patients de Wegovy ont maintenu leur perte de poids pendant 4 ans, selon une analyse

Maintenant, une nouvelle étude publiée le 13 mai dans Médecine naturelle affirme que Wegovy reste efficace pour perdre du poids et maintenir la perte de poids pendant au moins quatre ans, doublant ainsi l’estimation précédente. Ces résultats sont probablement vrais pour Ozempic et d’autres agonistes du GLP-1.

Mir Ali, MD chirurgien bariatrique et directeur médical du MemorialCare Surgical Weight Loss Center du Orange Coast Medical Center, Californie, non impliqué dans l’étude, a déclaré que les plateaux MNT sont courants avec la perte de poids.

« Et puis après cela, vous ne perdez plus de poids, vous le gardez simplement. » Le Dr Chen n’a pas participé à l’étude.

La nouvelle étude, connue sous le nom d’essai SELECT, a révélé que la perte de poids se situait dans la partie inférieure de cette fourchette, en partie à cause des variations au sein de la cohorte étudiée : les personnes qui sont plus en surpoids lorsqu’elles commencent à prendre les médicaments perdent plus de poids rapidement. L’étude a porté sur plus de 17 000 adultes en surpoids ou obèses qui ne souffraient pas de diabète.

Agonistes du GLP-1 imiter l’hormone naturelle du corps. Il ralentit le passage des aliments dans le tube digestif, ce qui entraîne une plus grande sensation de satiété avec moins de nourriture. Les médicaments GLP-1 aident également à réduire l’appétit.

Basés sur plusieurs produits chimiques GLP-1 différents, ces médicaments ont des manières légèrement différentes de traiter le diabète, les maladies cardiaques et la perte de poids.

Les injectables Wegovy et Ozempic et le Rybelsus sous forme de comprimés sont basés sur le sémaglutide chimique, tandis que d’autres produits, tels que les injectables Saxenda et Victoza, sont des médicaments à base de liraglutide.

Mounjaro et Zepbound sont également injectables et contiennent du tirzépatide, qui imite deux hormones intestinales : le GLP-1 et le polypeptide insulinotrope glucose-dépendant (GIP).

Le surpoids ou l’obésité sont des facteurs de risque majeurs de diabète et de maladies cardiovasculaires.

Les médicaments GLP-1 aident également à gérer le diabète en augmentant la production d’insuline après un repas. Cela aide à contrôler la glycémie.

« En plus des effets sur la perte de poids et le contrôle du diabète – deux facteurs de risque cardiovasculaire – d’autres mécanismes d’action ont été proposés pour l’ensemble de la classe des agonistes du GLP-1 », Jayne Morgan, MDcardiologue et directeur exécutif de la santé et de l’éducation communautaire à la Piedmont Healthcare Corporation à Atlanta, en Géorgie, non impliqué dans l’étude, a déclaré MNT.

Morgan a noté que les résultats d’un récent procès dans lequel les événements cardiovasculaires indésirables ont diminué de 20 % chez les personnes prenant Ozempic par rapport à un groupe témoin.