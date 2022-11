Les patients de Long Covid partagent leur lutte avec la couverture invalidité

Michael Bryand, 35 ans, a contracté Covid pour la première fois en septembre 2020. “Je ne me suis jamais vraiment amélioré”, a-t-il déclaré dans une interview avec CNBC. “J’ai eu des symptômes qui sont restés avec moi et qui sont toujours avec moi.” Bryand, qui travaillait à l’époque chez Wells Fargo à San Antonio, a contracté une invalidité de courte durée, puis une invalidité de longue durée, mais s’est ensuite vu refuser l’assurance invalidité de la sécurité sociale, ou SSDI. Bien que l’administration Biden envisage de mettre fin à l’urgence de santé publique au cours des prochains mois, beaucoup de ceux qui tombent malades mais survivent à Covid souffrent de problèmes de santé persistants, selon des études. Et actuellement, autant que 23 millions d’Américains avoir ce qui est considéré comme un long Covid, selon des estimations récentes du département américain de la Santé et des Services sociaux. Autant que 4 millions de personnes sont probablement sans travail en raison de la maladie, selon un rapport distinct de la Brookings Institution.

Plus de votre santé, votre argent Voici un aperçu d’autres histoires sur les complexités et les implications du long Covid:

Long Covid est «quelque chose d’invisible»

Michael Bryand, ici avec sa famille, a contracté le Covid pour la première fois en septembre 2020. Source : Michaël Bryand

Long Covid peut être considéré comme un handicap en vertu de l’Americans with Disabilities Actou ADA, mais obtenir une approbation pour l’assurance invalidité est difficile. Beaucoup ont été systématiquement refusés malgré leur incapacité à travailler parce qu’ils ne peuvent pas obtenir la documentation dont ils ont besoin auprès de médecins spécialistes. Ces spécialistes doivent fournir un diagnostic et un pronostic, qui peuvent être difficiles à déterminer pour certains symptômes, comme le dysfonctionnement cognitif, ou pour des symptômes qui changent avec le temps, HHS trouvé. “J’ai eu des douleurs à la poitrine”, a déclaré Bryand. “J’ai eu une fatigue qui ne part pas.” Et pourtant, la condition de Bryand est difficile à mesurer et plus difficile à prouver.

J’essaie juste de gérer mes symptômes.

“C’est probablement la chose la plus difficile à propos de Long Covid – faire croire ou comprendre aux gens parce que ce n’est pas comme un bras cassé où je peux leur montrer”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose d’invisible.” Pour l’instant, Bryand est en congé sans solde chez son employeur actuel, Citibank, bien que le mari et père de deux enfants affirme qu’il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. “Je n’ai pas vraiment de … vie à ce stade”, a-t-il déclaré. “J’essaie juste de gérer mes symptômes.”

“Je ne veux pas être en invalidité”

Jennifer Ramey, 49 ans, n’a pas non plus pu reprendre le travail. Ramey a été infirmière à San Antonio pendant 30 ans avant d’attraper Covid en 2020. Après ses premiers symptômes, elle a développé une maladie rare appelée ganglionopathie autonome auto-immune. “Je ne veux pas être en invalidité”, a-t-elle déclaré. “Je donnerais n’importe quoi si je pouvais avoir une journée dans la vie de travail comme qui j’étais avant.” Et pourtant, Ramey souffre de brouillard cérébral, d’anxiété et de fatigue extrême. Après le travail, “je m’arrêtais à une station-service ou à Walgreens et dormais dans ma voiture pendant une heure juste pour pouvoir rentrer à la maison”, a-t-elle déclaré. “Et c’était sept milles.”

Jennifer Ramey était infirmière et marathonienne avant d’avoir le Covid. Source : Jennifer Ramey

Ramey s’est également vu refuser SSDI. Le Dr Monica Verduzco-Gutierrez, professeur et présidente du Département de médecine de réadaptation du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à San Antonio, a qualifié le refus de Ramey d’obtenir des prestations d’invalidité “époustouflant”. “C’est quelqu’un qui était infirmière à 100 mph avant cela et elle travaillait dans un cabinet de cardiologie, et elle a couru plusieurs semi-marathons et marathons et escaladé des montagnes”, a déclaré Verduzco-Gutierrez. Verduzco-Gutierrez travaille principalement avec des patients Covid, dont Ramey et Bryand, à travers la longue clinique Covid qu’elle a créée en 2020. Elle passe également beaucoup de son temps sur les demandes d’invalidité.