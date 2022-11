Les patients de Covid qui sortent des ventilateurs peuvent prendre des semaines pour reprendre conscience

Le Dr Schiff, qui avait passé 25 ans à traiter les troubles de la conscience, était perplexe face à l’afflux de patients Covid inconscients. Ils ont mis des semaines, voire des mois, à se réveiller. Mais ensuite, ils ont généralement repris conscience, sans aucun signe de lésion cérébrale.

Depuis, le Dr Schiff et ses collègues tentent de donner un sens à cet étrange phénomène. Lundi, il a publié un article qui propose une réponse. Et la réponse concerne les tortues.

Les cerveaux des patients inconscients de Covid ont une ressemblance frappante avec ceux des tortues qui passent l’hiver enfermés dans la glace, ont fait valoir le Dr Schiff et son collaborateur, le Dr Emery Brown, neuroscientifique en informatique au MIT. Les tortues survivent en plaçant leurs neurones dans un environnement inhabituel. état calme qui dure des mois. Le Dr Schiff et le Dr Brown pensent que la combinaison de Covid et de sédatifs provoque une réponse similaire chez les humains.

Si la théorie tient, elle pourrait indiquer de nouvelles façons de sauver les gens des lésions cérébrales : en mettant intentionnellement les gens dans cet état, plutôt que de le faire par accident.

“Si c’est vrai, cela peut nous apprendre à mieux protéger et préserver le cerveau”, a déclaré le Dr Schiff.

Le Dr Schiff a découvert que son expérience n’était pas inhabituelle. De nombreux autres neurologues voyaient des patients Covid mettre très longtemps à se réveiller. En mars de cette année, le Dr Schiff, le Dr Brown et leurs collègues ont publié une étude portant sur 795 patients atteints de Covid sévère avec une récupération retardée dans trois hôpitaux de New York et de Boston. Un quart des patients ont mis 10 jours ou plus après avoir arrêté un ventilateur pour suivre des commandes simples comme serrer le doigt d’un médecin. Après 23 jours, 10 % n’étaient toujours pas conscients.