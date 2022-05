Les patients de ce centre de désintoxication néo-zélandais ne sont pas des gens, ce sont des pingouins

(CNN) — Impertinents, robustes et vicieux : c’est ainsi que les manchots aux yeux jaunes sont affectueusement décrits par les personnes qui passent leurs journées à travailler avec eux.

“(Ils) ne sont pas aussi mignons et câlins qu’ils en ont l’air”, déclare Jason van Zanten, responsable de la conservation à Penguin Place dans la péninsule d’Otago, en Nouvelle-Zélande. “Ils peuvent vous donner une claque très dure.”

Appelé localement hoiho, ce qui signifie “crieur de bruit” en maori, le manchot aux yeux jaunes est la plus grande des espèces de manchots qui vivent et se reproduisent sur le continent néo-zélandais.

Mais sa population a chuté de façon spectaculaire au cours des 30 dernières années en raison des menaces croissantes des prédateurs, du changement climatique et des maladies. “Au cours des 10 dernières années environ, nous avons perdu environ les trois quarts de la population”, explique van Zanten.

Maintenant, les défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sauver l’espèce. Penguin Place – où travaille van Zanten – offre un endroit où hoiho se repose et récupère tandis qu’à proximité, The Wildlife Hospital, Dunedin traite les personnes gravement blessées et malades.

Ces refuges de pingouins font la course contre la montre pour sauver la population en déclin rapide – et donner aux “crieurs de bruit” une chance de survie.

Le pingouin aux yeux jaunes – connu sous le nom de hoiho qui signifie “crieur de bruit” en maori – est la plus grande des espèces de pingouins qui vivent sur le continent néo-zélandais. Mais au cours des dernières décennies, le nombre de hoiho a chuté. Aujourd’hui, les défenseurs de l’environnement font la course pour sauver ces oiseaux rares de l’extinction.

Pingouins en cure de désintoxication

Alors que Penguin Place est un refuge pour tous les oiseaux malades et affamés, y compris d’autres espèces de manchots, les hoiho constituent la majorité des patients de passage, explique van Zanten.

Le centre a été fondé en 1985 lorsque le fermier local Howard McGrouther a clôturé environ 150 acres de sa terre pour créer une réserve pour les huit couples reproducteurs de manchots aux yeux jaunes qui nichaient sur sa propriété.

McGrouther “a mis en place les os du centre de réhabilitation” et a également commencé à replanter des arbres indigènes qui étaient auparavant défrichés pour l’agriculture, explique van Zanten, qui a commencé à travailler au centre en tant qu’ouvrier, coupant l’herbe et faisant l’entretien, et supervise maintenant les opérations. Le centre a été entièrement financé par le tourisme jusqu’à la pandémie de Covid-19, lorsqu’il a dû fermer au public et a obtenu un financement gouvernemental par l’intermédiaire du département de la conservation, explique van Zanten.

La famine est un gros problème pour hoiho, avec environ 80% des pingouins arrivant au centre en sous-poids, explique van Zanten. La pêche commerciale – qui a fait que certains manchots sont devenus des prises accessoires – a réduit la disponibilité des petits poissons et des calmars dont se nourrissent les manchots, et les fluctuations des températures de la mer dues au changement climatique ont modifié la répartition de leurs proies.

“Ils aiment qu’il fasse un peu plus frais, et avec la hausse des températures, ils sont beaucoup plus stressés et surchauffent”, explique van Zanten.

Une maladie mystérieuse

Mis à part la famine, de nombreux hoiho arrivent au Penguin Place avec des maladies et des blessures – et c’est là que le Wildlife Hospital de Dunedin, spécialisé dans les espèces indigènes, intervient.

Sur terre, les hoiho sont chassés par des mammifères, notamment des chiens, des hermines et des renards qui peuvent les blesser gravement, eux ou leurs poussins, tandis que dans l’eau, les requins et le barracouta, un poisson prédateur aux dents acérées comme des rasoirs, infligent souvent des “blessures horribles”, explique Lisa. Argilla, vétérinaire senior de la faune et directeur du Wildlife Hospital, Dunedin.

Hoiho reste généralement à Penguin Place pendant environ deux semaines, pour se reposer, récupérer et grossir avant de retourner dans la nature. Ben Foley / CNN

Hoiho souffre également de diverses maladies, dont le paludisme aviaire et la dermatite, que l’hôpital peut traiter avec des antibiotiques. De plus, la diphtérie aviaire a ravagé la population hoiho au cours des 20 dernières années : elle provoque des lésions, semblables à des ulcères, dans la bouche de l’oiseau et les rend difficiles à manger, conduisant finalement à la famine.

Et maintenant, il y a une autre nouvelle maladie inconnue qui affecte les poussins hoiho. Provisoirement appelée «poumon rouge», la maladie provoque des problèmes respiratoires, selon Kate McInnes, vétérinaire des espèces menacées au département de la conservation en Nouvelle-Zélande.

Les cas ont commencé à apparaître il y a cinq ans, mais “il y a eu une augmentation significative au cours des deux dernières (années)”, explique McInnes. Elle ajoute que la maladie ne semble pas contagieuse, mais les chercheurs tentent toujours d’en déterminer la cause.

Si les poussins arrivent à l’hôpital déjà atteints de la maladie mystérieuse, Argilla dit qu’ils ne peuvent pas être sauvés. Mais Argilla et son équipe ont trouvé une solution : élever des poussins à la main à l’hôpital.

“Si nous les attrapons à un certain âge, quand ils sont très jeunes, nous pouvons en fait les empêcher de contracter cette maladie”, dit-elle. Les poussins sont retirés de leurs nids peu de temps après l’éclosion et sont réunis avec leurs parents dans la nature après 10 à 14 jours.

Pour les oiseaux malades et blessés, le Wildlife Hospital les envoie à Penguin Place après traitement, où ils récupèrent avant d’être relâchés dans la nature, explique Argilla. “C’est excitant pour nous de savoir que ce que nous faisons fait réellement une différence.”

Une chance de rebondir ?

De retour à Penguin Place, les hoiho sont gardés dans de petites enceintes avec des rochers, des blocs de bois et des abris. Ils sont soumis à un programme d’alimentation intensif pour les engraisser avant d’être relâchés et nourris de poisson deux fois par jour.

La plupart des oiseaux restent au centre pendant environ deux semaines avant d’être relâchés dans la réserve où ils peuvent s’accoupler et nicher, explique van Zanten, ajoutant que “plus ils sont dans la nature, mieux c’est pour eux”.

En tant que seule espèce de pingouin solitaire au monde, les hoiho sont antisociaux et n’aiment pas nicher à la vue de leurs voisins – abandonnant même parfois leurs œufs s’ils repèrent un autre pingouin, explique van Zanten. Pour qu’ils se sentent plus en sécurité, Penguin Place a dispersé de petites maisons en bois en A à travers la réserve, cachées à l’ombre des arbres et des buissons près de la plage.

Penguin Place propose des visites de la réserve aux visiteurs à travers des tunnels camouflés et creusés à la main, afin que les touristes puissent repérer les hoiho dans leur habitat naturel sans les déranger. Ben Foley / CNN

Bien qu’il y ait toujours un risque lors du retrait d’animaux de la nature, McInnes dit qu’une approche pratique de la conservation est nécessaire : “Si nous n’intervenons pas, un grand nombre de ces poussins mourront.” Elle prévoit une augmentation du nombre de couples reproducteurs retournant à la plage au cours des deux prochaines années, à la suite des interventions.

Et van Zanten est optimiste quant à la capacité de l’espèce à rebondir. Penguin Place affiche un taux de réussite extrêmement élevé : plus de 95 % des 200 à 300 oiseaux qui viennent au centre chaque année sont relâchés dans la nature, dit-il. L’année dernière, le centre a réalisé un record personnel, avec 99% des oiseaux relâchés, donnant de l’espoir pour cet oiseau en danger critique d’extinction.

“Le travail que nous faisons est absolument essentiel pour ces (manchots) et leur survie ici sur le continent”, déclare van Zanten.