Les patients COVID sont 4,3 fois plus susceptibles de développer une fatigue chronique, selon un rapport du CDC

Les femmes et les personnes âgées couraient un risque plus élevé de développer une fatigue chronique.

Les patients atteints du COVID-19 sont au moins quatre fois plus susceptibles de développer une fatigue chronique que ceux qui n’ont pas contracté le virus, selon une étude. nouvelle étude fédérale publié mercredi suggère.

Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont examiné les dossiers de santé électroniques de l’Université de Washington de plus de 4 500 patients atteints de COVID-19 confirmé entre février 2020 et février 2021.

Ils ont été suivis pendant une durée médiane de 11,4 mois et leurs données de santé ont été comparées aux données de plus de 9 000 patients non-COVID-19 présentant des caractéristiques similaires.

La fatigue s’est développée chez 9 % des patients COVID, a découvert l’équipe. Parmi les patients atteints de COVID-19, le taux de nouveaux cas de fatigue était de 10,2 pour 100 années-personnes et le taux de nouveaux cas de fatigue chronique était de 1,8 pour 100 années-personnes.

Les années-personnes sont un type de mesure qui multiplie le nombre de personnes participant à une étude et le temps que chaque personne consacre à une étude. Il est utile pour évaluer le risque.

Par rapport aux patients non-COVID-19, ceux qui ont été testés positifs présentaient un risque de fatigue de 68 % et étaient 4,3 fois plus susceptibles de développer une fatigue chronique au cours de la période de suivi, selon l’étude.

PHOTO DE STOCK/Getty Images

La fatigue consécutive à l’infection au COVID-19 était plus fréquente chez les femmes, les personnes âgées et celles souffrant d’autres problèmes de santé, notamment le diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique et des antécédents de troubles de l’humeur.

Il n’y avait aucune preuve solide de différences raciales ou ethniques en ce qui concerne le développement de la fatigue après le COVID-19, à l’exception d’une incidence légèrement inférieure chez les patients noirs, ont également montré les résultats.

De plus, les chercheurs ont découvert que les patients atteints de COVID-19 qui ont développé de la fatigue après l’infection ont eu des résultats bien pires, tels qu’une hospitalisation ou un décès, que les patients sans fatigue.

Parmi les 434 patients COVID-19 chez lesquels une fatigue s’est développée, 25,6 % ont été hospitalisés plus d’une fois au cours de la période de suivi, contre 13,6 % des 4 155 patients sans fatigue qui ont été hospitalisés.

De plus, les patients atteints de fatigue du COVID-19 couraient un risque plus élevé de mourir. Au cours de la période de suivi, 5,3 % des patients souffrant de fatigue sont décédés, contre 2,3 % de ceux sans fatigue.

« Nos données indiquent que le COVID-19 est associé à une augmentation significative des nouveaux diagnostics de fatigue, et les médecins doivent être conscients que la fatigue peut survenir ou être nouvellement reconnue. [more than] un an après une forme aiguë de COVID-19″, ont écrit les auteurs de l’étude. “De futures études sont nécessaires pour mieux comprendre l’association possible entre la fatigue et les résultats cliniques.”

Les auteurs ont ajouté que les taux élevés de fatigue « renforcent la nécessité d’actions de santé publique pour prévenir les infections, fournir des soins cliniques à ceux qui en ont besoin et trouver des traitements efficaces contre la fatigue post-aiguë du COVID-19 ».

L’équipe a déclaré qu’elle espère également qu’une prise de conscience accrue de la fatigue et d’autres symptômes prolongés du COVID aidera les patients atteints du COVID à rechercher des soins précoces lorsque cela est nécessaire pour réduire leur risque.

Les résultats s’appuient sur ceux observés dans les rapports précédents, notamment un étude conjointe américano-britannique des dossiers de santé électroniques qui ont révélé que 12,8 % des patients avaient reçu un nouveau diagnostic de fatigue dans les six mois suivant l’infection au COVID-19.