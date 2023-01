Les patients construisent des entrées extérieures alors que les hôpitaux en Chine luttent contre l’augmentation des infections à COVID | Nouvelles du monde

Les patients en Chine sont obligés d’attendre dans des lits devant les entrées et le long des couloirs alors que les hôpitaux continuent de lutter contre l’augmentation des infections au COVID-19.

Après une politique zéro COVID de longue date, la Chine a assoupli bon nombre de ses strictes coronavirus règles et la maladie s’est propagée rapidement à travers le pays.

Dans un clip vidéo publié sur les réseaux sociaux, des patients de l’hôpital Zhongshang de Shanghai pouvaient être vus dans des lits faisant partie de longues files d’attente qui s’étendaient jusqu’à l’extérieur des entrées principales.

D’autres files de personnes attendant de l’aide s’étaient formées à l’intérieur de l’hôpital.

Des patients sur des lits et des civières attendent un traitement hospitalier à Shanghai



La fin à règles zéro-COVID début décembre a déclenché le virus sur la Chine, qui abrite 1,4 milliard de personnes.

La population est peu immunisée après avoir été protégée depuis l’apparition du coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan fin 2019.

De nombreux salons funéraires et hôpitaux se disent débordés, tandis que des experts internationaux de la santé ont mis en garde contre au moins un million de morts en Chine cette année.

La Chine a signalé cinq décès ou moins par jour depuis le revirement politique de décembre.

“C’est totalement ridicule”, a déclaré un habitant de Pékin à propos du bilan officiel.

“Quatre de mes proches parents sont morts. Cela ne concerne qu’une seule famille.

“J’espère que le gouvernement sera honnête avec le peuple et le reste du monde sur ce qui s’est réellement passé ici.”

Des doutes sur le test COVID en Chine



L’Organisation mondiale de la santé tenait mercredi des pourparlers à Genève dans un contexte d’inquiétude internationale croissante quant à l’exactitude des données chinoises sur l’épidémie.

Le directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’OMS avait réitéré à Chine “l’importance de la vaccination, y compris les doses de rappel pour se protéger contre l’hospitalisation, les maladies graves et la mort”.

“Nous continuons à demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu’un séquençage viral en temps réel plus complet”, a-t-il déclaré.

L’OMS dit que c’est préoccupé par le “risque pour la vie” en Chine au milieu d’une augmentation des cas de COVID, tandis qu’en Europe et aux États-Unis, la sous-variante XBB.1.5 d’Omicron se propage rapidement.

L’organisation a confirmé XBB.1.5 est la variante la plus transmissible à ce jour, mais a déclaré jusqu’à présent qu’elle ne semblait pas causer de maladie plus grave.

Il a évolué à partir de la variante XBB d’Omicron, elle-même une fusion de deux variantes BA.2 différentes – BA.2.10.1 et BA.2.75.

La récente épidémie de COVID en Chine est principalement dirigée par les sous-variantes d’Omicron BA.5.2 et BF.7, qui représentent ensemble 97,5 % de toutes les infections locales.

Les responsables de la santé de l’Union européenne discutent également d’une réponse coordonnée à la situation en Chine, comme de nouvelles restrictions de voyage.