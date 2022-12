Les patients attendent pendant des heures dans un Warman, en Saskatchewan. clinique sans rendez-vous. Maintenant, la ville perd un autre médecin de famille

La clinique médicale Legends commence à prendre des rendez-vous à 9 h CST. A 9h20 jeudi, l’attente prévue était déjà de plus de trois heures.

Legends est l’une des rares cliniques sans rendez-vous à Warman, en Saskatchewan, une ville située à environ 15 kilomètres au nord-est de Saskatoon.

Le Dr Marcel Smit, l’un des deux médecins de l’établissement privé qui s’occupe des patients sans rendez-vous, a déclaré qu’il voyait habituellement 45 à 50 personnes par jour.

Le médecin attribue le manque de médecins de soins primaires dans la ville à sa charge de travail prolongée.

Warman est l’une des villes à la croissance la plus rapide de la Saskatchewan. Il abrite environ 12 400 personnes, contre 4 800 en 2006.

Warman a lutté pour garder les médecins de famille pendant des années. En 2016, quatre des cinq médecins de famille de la ville à l’époque sont partis.

Maintenant, l’un des rares médecins restants de la ville part dans la nouvelle année. Legends sera alors la seule clinique offrant des heures sans rendez-vous à Warman.

“Les attentes vont devenir plus longues, les patients vont être plus frustrés, ce qui rend la journée au bureau plus difficile pour nous”, a déclaré Smit.

Marcel Smit est l’un des deux médecins qui s’occupent des patients sans rendez-vous à Warman. (Don Sommers/CBC)

Préoccupations concernant les soins

Aujourd’hui, aucun médecin de famille n’accepte de nouveaux patients à Warman.

“C’est très préoccupant. La chose numéro 1 est que les soins du patient ne sont pas adéquats”, a déclaré Smit.

Il a dit qu’environ 60 % des patients qu’il voit en une journée n’ont pas de médecin de famille.

Noha Aziz a pris une journée de congé pour se rendre à la clinique sans rendez-vous. Elle n’a pas de médecin de famille. (Don Sommers/CBC)

Noha Aziz et ses trois enfants ont passé de nombreuses heures au Legends car ils n’ont pas eu de médecin de famille depuis plus d’un an.

Elle n’a pas cherché ailleurs un nouveau.

“Nous vivons à Warman, nous voulons quelque chose près d’ici”, a déclaré Aziz.

Elle a dit que la famille se rendait parfois dans un hôpital de Saskatoon, à proximité, si nécessaire.

Augmentation du stress

Smit a déclaré que le manque de médecins de famille à Warman entraîne un cycle d’épuisement professionnel parmi les médecins qui sont toujours là.

“Les médecins commencent à travailler moins, ils partent, certains médecins ont cessé de se présenter parce qu’ils ne peuvent physiquement pas suivre leurs propres patients et le fardeau des visites sans rendez-vous”, a déclaré le Dr Smit. “Cela rend la tâche plus difficile pour les autres médecins, ce qui entraîne davantage d’épuisement professionnel.”

La clinique médicale Legends a temporairement fermé ses portes à la mi-octobre en raison de la pénurie de médecins et de la violence verbale des patients. Il est resté fermé pendant près de deux semaines.

REGARDER | La pénurie de médecins en Saskatchewan signifie que de nombreux patients se tournent vers les cliniques sans rendez-vous :

La pénurie de médecins en Saskatchewan signifie que de nombreux patients se tournent vers les cliniques sans rendez-vous Il y a une pénurie de médecins de famille en Saskatchewan et cela augmente la demande dans les cliniques sans rendez-vous.

La pénurie de médecins de famille est un problème à l’échelle de la province, selon le Dr Andries Muller, président du Saskatchewan College of Family Physicians.

“Nous savons très bien que de nombreux médecins ont cessé de pratiquer ou ont quitté la province”, a déclaré le Dr Muller.

« Ce qui se passe alors, c’est qu’il y a un fardeau accru pour les médecins qui sont laissés pour compte. Non seulement il y a un certain nombre de personnes qui n’ont pas de médecin de famille, mais maintenant, ceux qui ont la chance d’en avoir un ont de plus en plus de mal à trouver aux rendez-vous.”

Smit a déclaré que le manque de médecins de famille entraîne un fardeau accru pour les cliniques sans rendez-vous et les salles d’urgence dans toute la province.

Il a déclaré qu’une partie du débordement pourrait être corrigée par un investissement accru dans les soins primaires.

“Si nous avions plus de médecins, les soins primaires seraient meilleurs”, a déclaré le Dr Smit. “Les gens auraient de meilleurs soins, avec un peu de chance, moins de gens tomberaient malades et les gens devraient également aller à l’hôpital moins souvent.”

En septembre, le gouvernement de la Saskatchewan a dévoilé un plan pour embaucher et retenir davantage de professionnels de la santé.

La province affirme qu’elle vise à recruter environ 1 000 médecins, infirmières et autres membres du personnel de soutien des soins de santé supplémentaires pour pourvoir les postes vacants.

En octobre, Le ministre de la Santé, Paul Merriman, a déclaré que la province avait été en mesure de recruter 107 médecins au cours des 12 derniers mois.qui, selon lui, a entraîné une augmentation nette de 40 médecins au cours de cette période.