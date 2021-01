Les patients atteints d’un trouble du spectre de la schizophrénie ont un risque accru de maladie de Parkinson plus tard dans la vie.

L’étude indique que le risque accru peut être dû à des altérations du système dopaminergique cérébral causées par des antagonistes des récepteurs dopaminergiques ou des effets neurobiologiques de la schizophrénie.

« Selon nos résultats, un trouble psychotique ou une schizophrénie précédemment diagnostiqués peuvent être un facteur qui augmente le risque de maladie de Parkinson plus tard dans la vie », a déclaré le chercheur Tomi Kuusimäki de l’Université de Turku en Finlande.

Pour l’étude, publiée dans la revue Movement Disorders, les chercheurs ont examiné les occurrences de troubles psychotiques et de schizophrénie précédemment diagnostiqués chez plus de 25000 patients finlandais atteints de la maladie de Parkinson traités entre 1996 et 2019.

Dans l’étude, on a noté que les patients atteints de la maladie de Parkinson avaient déjà diagnostiqué des troubles psychotiques et de la schizophrénie plus souvent que les patients témoins du même âge non diagnostiqués avec la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est actuellement le trouble neurologique qui augmente le plus rapidement au monde. C’est un trouble neurodégénératif le plus fréquent chez les patients de plus de 60 ans. Les symptômes moteurs cardinaux comprennent les tremblements, la raideur et la lenteur des mouvements.

Dans la maladie de Parkinson, les neurones situés dans la substance noire dans le mésencéphale dégénèrent lentement, ce qui entraîne une carence en un neurotransmetteur appelé dopamine.

Quant à la schizophrénie, le niveau de dopamine augmente dans certaines parties du cerveau. De plus, les pharmacothérapies utilisées dans le traitement primaire de la maladie de Parkinson et de la schizophrénie semblent avoir des mécanismes d’action contrastés.

Les symptômes de la maladie de Parkinson peuvent être atténués avec des agonistes des récepteurs de la dopamine, tandis que la schizophrénie est couramment traitée avec des antagonistes des récepteurs de la dopamine.