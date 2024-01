Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer sont divisés en 5 sous-groupes, permettant potentiellement une « médecine personnalisée », selon une étude

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Les chercheurs ont identifié un total de cinq sous-groupes parmi Les malades d’Alzheimer selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Aging le 9 janvier.

Différents groupes peuvent nécessiter différentes options de traitement, comme indiqué dans un communiqué de presse du Centre Alzheimer d’Amsterdam, de l’UMC d’Amsterdam et de l’Université de Maastricht.

“Auparavant, on pensait que la maladie d’Alzheimer était une seule maladie et que des traitements en cours de développement fonctionnera de la même manière pour tous les individus”, a déclaré la chercheuse principale Betty Tijms, professeure agrégée de neurosciences et d’imagerie cérébrale à l’UMC d’Amsterdam, à Fox News Digital dans un e-mail.

“Nous avons constaté que les patients atteints de la maladie d’Alzheimer diffèrent dans les processus biologiques impliqués, ce qui signifie qu’il est possible que les traitements ne fonctionnent que pour un sous-groupe de patients.”

Dans l’étude, les chercheurs ont analysé 1 058 protéines dans le liquide céphalo-rachidien de 419 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, issues d’études menées au Centre Alzheimer d’Amsterdam.

Ils ont identifié cinq variantes différentes, selon le communiqué décrivant les résultats.

Le premier groupe présentait une production accrue d’amyloïde dans le cerveau, ce qui entraîne une accumulation de plaques qui entravent la fonction cognitive, une caractéristique de la maladie d’Alzheimer.

“Cela peut expliquer pourquoi certains patients répondent mieux à certains traitements.”

Un deuxième groupe présentait une perturbation de la barrière hémato-encéphalique, une production réduite d’amyloïde et une croissance moindre des cellules nerveuses.

Les groupes restants ont montré des différences dans la synthèse des protéines, le fonctionnement du système immunitaire et la production de liquide céphalo-rachidien, ont noté les chercheurs.

Certains groupes présentaient une progression des symptômes plus rapide que d’autres.

Dans une étude antérieure, plus petite, les chercheurs ont découvert trois sous-types (neuroplasticité aberrante, activation immunitaire innée et dysfonctionnement de la barrière hémato-encéphalique), a noté Tijms.

“Dans notre nouvel ensemble de données plus vaste, nous avons à nouveau trouvé ces trois sous-types, mais aussi deux nouveaux sous-types, avec des processus sous-jacents que nous ne nous attendions pas à trouver auparavant”, a-t-elle déclaré.

L’un de ces nouveaux sous-types était rare, ne touchant que 6 % des patients – mais il présentait le pire pronostic de la maladie, a déclaré le chercheur.

“Ce sous-type avait des problèmes de synthèse protéique”, a-t-elle déclaré. “L’autre sous-type présentait une déficience du plexus choroïde, qui est l’organe du cerveau qui produit le liquide céphalo-rachidien.”

L’étude présentait certaines limites, ont reconnu les chercheurs.

“Bien que nous nous attendions à ce que les sous-types puissent réagir différemment au traitement, nous n’avons pas encore pu le démontrer, car nous avons besoin d’accéder à des échantillons de liquide céphalo-rachidien provenant d’essais de médicaments existants”, a noté Tijms.

“Nous espérons tester cela dans de futures études.”

De plus, l’étude a été réalisée auprès de patients relativement jeunes, avec une moyenne d’âge de 66 ans.

“Les sous-types peuvent être différents à un âge plus avancé, car la majorité des patients atteints de MA sont 80 ans et plus )”, a déclaré Pieter Jelle Visser, professeur agrégé de neurosciences à l’UMC d’Amsterdam, à Fox News Digital.

Sur la base de ces résultats, les chercheurs impliqués dans développement de traitements Il faut tenir compte du fait que la réponse au traitement et les effets secondaires peuvent différer entre les patients de différents sous-types, a noté Visser.

“Par exemple, ils pourraient définir les sous-types de patients pour identifier ceux qui répondent le mieux à l’essai”, a-t-il déclaré. “Cela pourrait également être fait avec des échantillons déjà collectés lors d’essais précédents.”

Les chercheurs pourraient également tester de nouveaux traitements uniquement dans un sous-type susceptible de répondre au traitement, a ajouté Tijms, par exemple en testant un traitement immunitaire dans le sous-type avec activation immunitaire.

Le Dr Kirk C. Wilhelmsen, professeur de neurologie et chef de la neurologie cognitive au Rockefeller Neuroscience Institute de l’Université de Virginie occidentale, a déclaré que cette recherche était un « article important », mais a noté qu’elle n’était pas prête à être mise en œuvre dans la pratique clinique.

Wilhelmsen n’a pas été impliqué dans l’étude.

“Cela peut expliquer pourquoi certains patients répondent mieux à certains traitements”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Cela pourrait sauver certains médicaments qui ont échoué essais cliniques “.

Le Dr Claire Sexton, directrice principale des programmes scientifiques et de sensibilisation à l’Association Alzheimer de Chicago, a noté dans une déclaration à Fox News Digital que même s’il existe des changements cérébraux courants qui définissent la maladie d’Alzheimer, l’expérience de la maladie varie d’une personne à l’autre.

“Maintenant, nous en apprenons davantage sur la manière dont certains aspects de la biologie de la maladie d’Alzheimer peuvent également être différents selon les patients”, a déclaré Sexton, qui n’a pas non plus participé à la recherche d’Amsterdam.

“Cela inclut les différences dans les symptômes, la vitesse de progression et la réponse aux traitements”, a-t-elle poursuivi.

“La recherche qui nous permet de mieux comprendre la biologie de la maladie d’Alzheimer peut… éclairer les possibilités thérapeutiques et le développement de médicaments, et peut faire progresser le domaine vers médecine personnalisée approches.”

Si ces sous-types sont validés et confirmés, a déclaré Sexton, ils pourraient aider à expliquer pourquoi certaines personnes répondent ou non à certains traitements, ou ressentent différents types et gravités d’effets secondaires.

“Chaque sous-groupe peut avoir besoin de son propre traitement, ou version d’un traitement, ou combinaison de traitements, afin d’être efficace avec le moins d’effets secondaires”, a-t-elle déclaré.

Pour confirmer ces résultats, Sexton a appelé à des recherches supplémentaires avec des groupes d’étude plus larges qui « représentent avec précision la diversité des populations à risque et affectées ».