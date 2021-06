Les patients atteints de démence et d’Alzheimer présentent un risque plus élevé de Covid-19 sévère

Les personnes atteintes de démence, en particulier de la maladie d’Alzheimer, courent un triple risque de mourir des suites d’une infection par le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine du Covid-19, selon une étude menée par des chercheurs brésiliens. Le risque est six fois plus grand s’ils ont plus de 80 ans, a constaté l’équipe de l’Université de Sao Paulo (USP) et de l’Institut Butantan en partenariat avec des collègues de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ).

« Nous avons constaté que toutes les causes de démence sont des facteurs de risque de gravité et de décès dans Covid-19 et que ces risques sont plus prononcés pour les patients atteints d’Alzheimer », a déclaré à Agencia Sergio Verjovski-Almeida, chercheur principal du projet et professeur à l’Institut de chimie de l’USP. FAPESP.

« Certains facteurs qui n’ont pas encore été identifiés augmentent la prédisposition des patients atteints d’Alzheimer à évoluer vers un Covid-19 sévère et à mourir de la maladie virale », a déclaré Verjovski. « Les résultats de notre étude indiquent la nécessité d’une attention particulière pour ces patients lors de son hospitalisation. »

Les résultats sont publiés dans Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Pour l’étude, les chercheurs ont investigué des données sur les diagnostics positifs, les hospitalisations et les décès dus au Covid-19 pour une cohorte de 12 863 patients de plus de 65 ans, testés positifs ou négatifs au Covid entre mars et août 2020. Ils ont été classés en trois tranches d’âge : 66 ans. -74 (6 182), 75-79 (4 867) et 80-86 (1 814).

L’analyse statistique a montré que toutes les causes de démence, en particulier la maladie d’Alzheimer, étaient des facteurs de risque de gravité de la maladie et de décès chez les patients hospitalisés, quel que soit leur âge.

Une explication possible est que les conditions inflammatoires chroniques ou les réponses immunitaires défectueuses dues au vieillissement du système immunitaire (immunosénescence) peuvent augmenter la vulnérabilité de ces patients et réduire leur capacité à monter une réponse efficace à l’infection par le virus.

Une autre hypothèse est que la maladie d’Alzheimer altère la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, rendant l’infection du système nerveux central plus probable, ont déclaré les chercheurs.

