Les patients atteints de COVID sont confrontés à une infection fongique rare et mortelle

Une infection fongique rare mais grave apparaît plus fréquemment chez les patients atteints de COVID-19 en Inde alors que les cas de coronavirus augmentent à plus de 350 000 par jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

La mucormycose, également connue sous le nom de «champignon noir», est causée par un groupe de moisissures appelés mucormycètes, qui ont tendance à vivre dans le sol et la matière organique en décomposition, selon les Centers for Disease Control and Prevention. C’est une infection potentiellement mortelle avec un taux de mortalité entre 46% chez les personnes atteintes d’infections des sinus et 96% avec propagation maladie.

Au cours de la dernière décennie, les médecins n’ont vu qu’une poignée de cas en Inde. Mais au cours du mois dernier, ils ont signalé des dizaines de milliers de cas, a déclaré le Dr Bhakti Hansoti, professeur agrégé au département de médecine d’urgence et de santé internationale de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

«Nous avons vu cette montée en flèche ces dernières semaines», a-t-elle déclaré. «Cela consomme beaucoup de ressources, en particulier pendant cette pandémie en ce moment en Inde, où les ressources en soins de santé sont à la limite.»

La forme la plus courante d’infection observée chez les patients atteints de COVID-19 en Inde est la mucormycose rhinocérébrale, une infection qui commence dans les sinus et peut se propager au cerveau. Les symptômes comprennent un gonflement facial unilatéral, des maux de tête, une congestion nasale ou des sinus, des lésions noires sur le pont nasal ou la partie supérieure de la bouche et de la fièvre, selon le CDC.

Les symptômes de la mucormycose ont tendance à apparaître deux à trois semaines après l’infection au COVID-19, a déclaré Hansoti.

Ce type de mucormycose survient plus fréquemment chez les patients diabétiques, c’est pourquoi les experts de la santé affirment que les cas augmentent en Inde où une personne sur six souffre de la maladie chronique, selon l’International Diabetes Federation Diabetes Atlas publié en 2019.

«Le diabète est le facteur de risque n ° 1 pour cela», a déclaré Hansoti. Jusqu’à 75% des cas de mucormycose surviennent chez des patients atteints de COVID-19 diabétiques, a-t-elle ajouté, et jusqu’à 45% n’ont pas été diagnostiqués jusqu’à ce qu’ils se présentent à l’hôpital.

«La population indienne a une prévalence élevée de diabète non contrôlé en raison du manque de dépistage systématique», a-t-elle déclaré.

En plus de ce facteur de risque, disent les experts en santé, les stéroïdes immunosuppresseurs prescrits pour contrôler l’inflammation du COVID-19 créent une opportunité pour les infections fongiques de s’installer.

«C’est l’objectif de prendre des stéroïdes, de réduire le volume du système immunitaire», a déclaré le Dr Michael Angarone, professeur agrégé de médecine à Northwestern Medicine.

De nombreux patients atteints de COVID-19 en Inde ayant des difficultés respiratoires se voient prescrire des stéroïdes car l’oxygène devient une ressource rare, a déclaré Hansoti. De plus, les gens là-baspeut contourner les médecins et obtenir des stéroïdes dans une pharmacie sans ordonnance.

«Certains d’entre eux sont les médecins qui jettent (des stéroïdes) sur les patients parce qu’il y a un besoin critique d’oxygène», a-t-elle déclaré. «Et… le système de santé n’est pas conçu pour surveiller et rendre compte à travers le pays. Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle pharmacie du centre commercial et demander ce dont vous avez besoin. »

L’intégrité structurelle des poumons peut également être compromise par le coronavirus et les ventilateurs, ce qui rend plus difficile la lutte contre les infections fongiques, a déclaré Angarone.

«Une fois qu’il commence à se développer à l’intérieur du poumon, cela devient très difficile pour nos thérapies antifongiques», a déclaré Angarone. «Les infections (mucormycoses) des poumons ont tendance à être plus difficiles à traiter dans la mesure où les antifongiques que nous devons utiliser peuvent ne pas fonctionner aussi bien qu’un antibactérien pour les bactéries.»

Les infections fongiques ont tendance à être plus agressives et destructrices, créant de grandes cavités dans les poumons et peuvent prendre jusqu’à des semaines à traiter, a-t-il déclaré. Dans certains cas, ils peuvent se propager au foie, au cerveau et aux yeux.

De nombreux patients en Inde ontchirurgie nécessaire pour arrêter la propagation de l’infectionau cerveau. Dans certains cas, un œil a dû être enlevé, a déclaré Hansoti.

Les infections fongiques font leur apparition non seulement en Inde, mais également en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Cependant, au lieu de la mucormycose, qui est moins fréquente en dehors de l’Inde, les médecins voient des cas d’aspergillose.

L’aspergillose est causée par l’aspergillus, une moisissure courante qui vit à l’intérieur et à l’extérieur. Selon le CDC, ce type d’infection fongique n’est pas aussi mortelle que la mucormycose. Une étude de 2018 a révélé que la survie à un an des personnes atteintes d’aspergillose invasive était de 59%.

Bien qu’elles apparaissent plus fréquemment chez les patients atteints de COVID-19, les infections fongiques sont encore assez rares aux États-Unis, dit Angarone.

«Alors que nous avons vraiment commencé à regarder les chiffres, ce n’était pas aussi fréquent que les infections bactériennes», a-t-il déclaré. «C’est encore rare et nous ne connaissons pas le véritable impact que cela va avoir.»

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.