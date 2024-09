Les patients atteints de COVID long présentent une perfusion pulmonaire anormale malgré des scanners normaux

VIENNE — Certains patients qui ont eu une infection légère à la COVID-19 au cours de la première vague de la pandémie et qui ont continué à ressentir des symptômes post-infection pendant au moins 12 mois après l’infection présentent une perfusion anormale malgré des tomodensitométries normales. Le congrès international 2024 de la Société européenne de pneumologie (ERS) a appelé à ce que davantage de recherches soient menées dans ce domaine pour comprendre le mécanisme sous-jacent des anomalies observées et trouver des options de traitement possibles pour cette cohorte de patients.

Laura Price, MD, PhD, médecin consultant en pneumologie au Royal Brompton Hospital et maître de conférences honoraire en clinique à l’Imperial College de Londres, à Londres, a déclaré Actualités médicales de Medscape que cette cohorte de patients présente des symptômes qui semblent corrélés à un phénotype de microangiopathie pulmonaire.

« Nos cliniques au Royaume-Uni et dans le monde entier sont remplies de personnes atteintes de COVID longue durée, d’essoufflement persistant et de fatigue. Mais il est difficile pour les gens de mettre le doigt sur la raison pour laquelle les patients ressentent encore ces symptômes », a déclaré Timothy Hinks, professeur associé et membre du Wellcome Trust Career Development au département de médecine de Nuffield, chercheur principal au NIHR Oxford Biomedical Research Centre et consultant honoraire au Oxford Special Airway Service des hôpitaux universitaires d’Oxford, en Angleterre, qui n’a pas participé à l’étude. Actualités médicales de Medscape.

L’étude

Des chercheurs de l’Imperial College de Londres ont recruté 41 patients qui présentaient des symptômes persistants après l’infection par le COVID-19, tels que l’essoufflement et la fatigue, mais dont le scanner était normal après une infection légère au COVID-19 n’ayant pas nécessité d’hospitalisation. Les personnes atteintes d’embolie pulmonaire ou de pneumopathie interstitielle ont été exclues. La cohorte était majoritairement composée de femmes (87,8 %) et de non-fumeurs (85 %), avec un âge moyen de 44,7 ans. Elles ont été évaluées plus d’un an après l’infection initiale.

L’intolérance à l’exercice était le symptôme prédominant, affectant 95,1 % du groupe. Une proportion significative (46,3 %) présentait une myopéricardite, tandis qu’un sous-ensemble plus restreint (n = 5) présentait une dysautonomie. L’échocardiographie n’a pas révélé d’hypertension pulmonaire. Les résultats de laboratoire ont montré une augmentation de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et des anticorps antiphospholipides. « Ces patients sont jeunes, de sexe féminin, non-fumeurs et auparavant en bonne santé. Ce n’est pas ce à quoi on s’attendrait », a déclaré Price.

Les tests de fonction pulmonaire de base ont montré une spirométrie préservée avec un volume expiratoire maximal en 1 seconde et une capacité vitale forcée supérieure à 100 % de la valeur prédite. Cependant, la capacité de diffusion était altérée, avec une capacité de diffusion moyenne des poumons pour le monoxyde de carbone (DLCO) de 74,7 %. Le coefficient de transfert du monoxyde de carbone (KCO) et le volume alvéolaire étaient également légèrement réduits. La saturation en oxygène était dans les limites normales.

Ces anomalies ont été décelées grâce à des techniques d’imagerie avancées comme la tomodensitométrie à double énergie et les examens de ventilation-perfusion. Ces examens ont révélé une anomalie de perfusion non segmentaire et « inégale » dans la partie supérieure des poumons, suggérant que le problème était d’origine vasculaire, a expliqué Price.

L’épreuve d’effort cardio-pulmonaire a révélé d’autres anomalies chez 41 % des patients. La consommation maximale d’oxygène était légèrement réduite et une proportion significative de patients présentait un gradient alvéolo-artériel élevé et une ventilation en espace mort pendant l’effort maximal, suggérant une inadéquation ventilation-perfusion.

Au fil du temps, une amélioration statistiquement significative de la DLCO a été observée, passant de 70,4 % à 74,4 %, ce qui suggère un certain degré de récupération de la fonction pulmonaire. Cependant, les valeurs de DLCO ne sont pas revenues à la normale. Le KCO s’est également amélioré de 71,9 % à 74,4 %, bien que ce changement n’ait pas atteint la signification statistique. La plupart des patients (n = 26) ont été traités par apixaban, ce qui pourrait contribuer à l’amélioration observée des paramètres de transfert de gaz, a déclaré Price.

Les chercheurs ont identifié un phénotype distinct de patients présentant des symptômes persistants après l’infection par la COVID-19, caractérisés par une perfusion pulmonaire anormale et une capacité de diffusion des gaz réduite, même lorsque les tomodensitogrammes semblent normaux. Price explique que cette microangiopathie pulmonaire peut expliquer les symptômes persistants. Cependant, des questions subsistent quant aux mécanismes sous-jacents, aux traitements potentiels et aux résultats à long terme pour cette population de patients.

Les causes et les traitements restent un mystère

Précédent études avoir suggéré que la COVID-19 provoque un dysfonctionnement endothélial, qui pourrait affecter les petits vaisseaux sanguins des poumons. D’autres virus infectionsIl a également été démontré que d’autres virus, comme le VIH, provoquent un dysfonctionnement endothélial. Cependant, les chercheurs ne comprennent pas entièrement comment ce processus se déroule chez les patients atteints de COVID-19.

« Il est possible que ces patients aient eu des lésions inflammatoires qui ont endommagé l’endothélium vasculaire pulmonaire, ce qui les prédispose soit à la coagulation au niveau microscopique, soit à une inflammation continue », a déclaré Hinks.

Certains patients (10 sur 41) de la cohorte étudiée par les chercheurs de l’Imperial College de Londres présentaient un syndrome de Raynaud, ce qui pourrait suggérer un lien physiologique, explique Hinks. « La maladie de Raynaud est une maladie du contrôle ou de la dérégulation vasculaire, et il pourrait potentiellement y avoir un facteur commun contribuant à la fois à l’essoufflement et à la maladie de Raynaud. »

Il a déclaré qu’il y avait un signe encourageant selon lequel l’état de ces patients s’améliorait avec le temps, mais que leur rétablissement pourrait être plus complexe et plus long que pour d’autres patients. « Cette cohorte s’améliorera progressivement. Mais cela soulève des questions et montre qu’il existe un véritable déficit physiologique chez certaines personnes atteintes de COVID longue durée. »

Price a encouragé les médecins à regarder au-delà des outils de diagnostic conventionnels lorsqu’ils consultent un patient dont le scanner semble normal mais qui souffre de fatigue et d’essoufflement. Ne pas savoir ce qui cause les anomalies observées dans ce groupe de patients rend le traitement extrêmement difficile. « Nous avons besoin de plus de recherches pour comprendre les implications thérapeutiques et l’impact à long terme de ces anomalies vasculaires pulmonaires chez les patients atteints de COVID longue », a conclu Price.

Manuela Callari est une journaliste scientifique indépendante spécialisée dans la santé humaine et planétaire. Ses articles ont été publiés dans The Medical Republic, Rare Disease Advisor, Le Gardien, Revue de technologie du MITet d’autres.