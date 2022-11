Les patients atteints de COVID depuis longtemps trouvent de l’aide et des risques dans les groupes de soutien en ligne

Diana Berrent, une photographe new-yorkaise qui a attrapé le COVID-19 au début de la pandémie, est la fondatrice et une contributrice du groupe Facebook Survivor Corps et de son site Web sœur. Elle pense que le choix du groupe de soutien pourrait dépendre de l’endroit où quelqu’un passe déjà son temps en ligne.

Les modérateurs du groupe disent que l’argent pour cette cause est difficile à trouver. Et ce besoin de financement peut être une vulnérabilité. Quelques groupes de patients bien établis spécialisé dans une gamme de conditions obtenir de l’argent de l’industrie pharmaceutique. Mais en l’absence de traitement commercialisable pour le long COVID, les entreprises sponsors sont rares.

Dans le même temps, elle dit avoir reçu une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates et de l’Initiative Chan Zuckerberg lorsqu’elle a commencé son travail, mais elle est épuisée. Elle ne veut pas demander de dons aux membres du groupe de soutien. Elle dit qu’elle a des fonds pour payer un employé à temps plein et un employé à temps partiel.

Berrent dirige également des sondages et a travaillé avec des chercheurs de Yale, des National Institutes of Health et d’ailleurs.Bien que les données sur son site puissent être précieuses, Berrent dit qu’elle a refusé les offres des acheteurs.

“Notre équipe recherche des donateurs privés, des fondations et des partenaires stratégiques, et nous pourrions utiliser plus de connexions et d’informations sur des partenaires potentiels.”

Des groupes comme Body Politic disent qu’ils ont besoin d’argent embaucher plus de modérateurspayez des abonnements à des logiciels de plus en plus robustes, défendez les intérêts des patients, offrez une éducation publique et travaillez avec le gouvernement et les responsables de la santé.

La lutte pour suivre

Accueillir un groupe peut être un gros engagement. L’infirmière de Floride Laney Bond dit que lorsque COVID-19 est apparu, elle a créé un groupe Facebook pour aider ses collègues infirmières. Bond, qui avait déjà été traité pour le syndrome d’activation des mastocytes – qui peut provoquer des réactions allergiques – a commencé à développer de longs symptômes de COVID comme des problèmes cardiaques et un brouillard cérébral.