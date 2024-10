Les patients atteints de COVID de longue durée souffrent d’un taux élevé de troubles autonomes, selon des chercheurs – National

Des chercheurs médicaux de l’Université de Calgary affirment qu’une maladie affectant les processus corporels autonomes – ceux qui se produisent automatiquement, comme la fréquence cardiaque, le fonctionnement de la vessie et la transpiration – est fréquemment observée chez les personnes diagnostiquées avec un long COVID.

Cette pathologie est connue sous le nom de dysautonomie, un terme générique désignant un groupe de pathologies apparentées. Les réseaux de soutien à ceux qui en souffrent s’efforcent de sensibiliser l’opinion tout au long du mois d’octobre, qui a été désigné comme le mois de la sensibilisation à la dysautonomie par le groupe de défense Dysautonomia International.

Selon une étude du Dr Satish Raj, cardiologue et expert en problèmes de santé autonome à l’Université de Calgary, jusqu’à 30 pour cent des patients atteints d’une longue COVID répondent également aux critères d’une maladie appelée POTS, une forme de dysautonomie connue sous le nom de « syndrome de tachycardie orthostatique posturale.

Selon Dysautonomia International, d’autres études estiment ce chiffre entre 70 et 90 pour cent.

Le défi est que les symptômes de la maladie peuvent être faciles à ignorer. « Qui aime s’asseoir et parler de sa transpiration », note le Dr Raj. « Personne ne fait ça… Ce ne sont que des choses de fond qui sont utiles pour vous maintenir en vie. »

Rashmin Hira, étudiante au doctorat à l’Université de Calgary et chercheuse de longue date sur la COVID, ajoute : « Malheureusement, on dit à beaucoup de gens que ce n’est que de l’anxiété. »

C’est pourquoi la sensibilisation à travers des événements tels que le Mois de la dysautonomie est importante, déclare Lauren Stiles, présidente et directrice générale de Dysautonomia International.

«(C’est) une façon pour nous d’aider les gens à obtenir un diagnostic plus rapidement», dit Stiles. « Il est également très important de sensibiliser le public afin que nous puissions inciter le gouvernement, les investisseurs et d’autres personnes à financer la recherche sur ce groupe de maladies. »

En ce qui concerne le POTS, les symptômes peuvent inclure des étourdissements, des nausées, une accumulation de sang et une fréquence cardiaque élevée. Les traitements les plus courants comprennent une augmentation de la consommation de liquides et de sel et, si possible, des exercices en position couchée.

Mais même si les symptômes et le traitement du POTS semblent subtils, ce n’est pas à prendre à la légère, dit Stiles. Trente pour cent des personnes atteintes de cette maladie dépendent d’un fauteuil roulant pour se déplacer et beaucoup d’autres sont incapables de travailler.

« Il y a des millions de personnes qui souffrent vraiment, vraiment de troubles autonomes », dit Stiles. « Nous voulons renforcer le soutien et la compassion envers ces patients dans leurs communautés afin qu’ils puissent avoir accès aux ressources dont ils ont besoin. »

Dysautonomia International encourage ceux qui souhaitent manifester leur soutien pendant le mois de sensibilisation à partager des informations avec leurs amis et leur famille, à participer à des événements, à collecter des fonds et à porter un foulard turquoise.