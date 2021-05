Les patients atteints de Covid-19 gravement malades sont plus susceptibles de mourir en Afrique que sur d’autres continents: étude

Les patients gravement malades de Covid-19 dans les pays africains sont plus susceptibles de mourir que ceux des autres continents, ce qui pourrait être dû à un manque d’équipement de soins intensifs, selon une étude publiée vendredi.

Les populations africaines ont jusqu’à présent été moins durement touchées par la pandémie que d’autres régions en ce qui concerne le nombre total de cas et de décès – mais les auteurs suggèrent que le taux de mortalité de ceux qui tombent malades pourrait être encore plus élevé que ce que leurs chiffres suggèrent en raison de un manque de données.

«Notre étude est la première à donner une image détaillée et complète de ce qui arrive aux personnes gravement atteintes de Covid-19 en Afrique», a déclaré Bruce Biccard de l’hôpital Groote Schuur et de l’Université du Cap dans un communiqué.

« Malheureusement, cela indique que notre capacité à fournir des soins suffisants est compromise par une pénurie de lits de soins intensifs et des ressources limitées au sein des unités de soins intensifs », a ajouté Biccard, qui a codirigé la recherche.

L’étude a suivi 3000 patients atteints de coronavirus admis dans des unités de soins intensifs dans 10 pays africains entre mai et décembre de l’année dernière.

Près de la moitié d’entre eux sont décédés dans les 30 jours suivant leur admission.

Lorsque les chercheurs ont comparé leurs résultats avec des études correspondantes d’autres continents, ils ont constaté que le taux de mortalité était plus faible ailleurs.

En moyenne, 31,5% des patients gravement malades sont décédés après leur admission aux soins intensifs en Asie, en Europe et dans les Amériques, contre 48,2% dans les pays africains.

Données insuffisantes

«Un accès limité à des interventions susceptibles de sauver des vies… pourrait être des facteurs de décès de ces patients, et peut également expliquer en partie pourquoi un patient sur huit a vu son traitement interrompu ou limité», a déclaré Biccard.

Les auteurs ont estimé que l’accès à des traitements tels que la dialyse et l’ECMO, un traitement qui pompe et oxygène le sang d’un patient à l’extérieur du corps, était entre sept et 14 fois inférieur à ce qui est nécessaire pour traiter les patients gravement malades.

Sans surprise, l’étude a également montré que les patients souffrant d’autres problèmes de santé tels que le diabète, le sida ou des problèmes rénaux étaient plus à risque de mourir que ceux qui n’en avaient pas.

Les auteurs espèrent que leur étude, publiée dans la revue médicale Lancet, commencera à combler un vide de données sur les patients atteints de Covid-19 gravement malades en Afrique.

Mais notant les limites de leurs recherches, ils ont suggéré que la situation sur le terrain pourrait être encore pire.

La majorité des 64 hôpitaux dans lesquels l’étude a été menée étaient des hôpitaux universitaires financés par l’État, qui sont généralement mieux équipés que d’autres.

L’étude a porté sur des patients en Égypte, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, en Libye, au Malawi, au Mozambique, au Niger, au Nigéria et en Afrique du Sud.

Certains d’entre eux – en particulier l’Égypte et l’Afrique du Sud – sont parmi les pays les mieux dotés en ressources médicales du continent.

Au total, près de 130 000 personnes sont mortes de Covid-19 en Afrique, contre plus de 1,1 million en Europe et plus de 3,4 millions dans le monde, selon le dernier décompte de l’AFP provenant de sources officielles.

Mais le coût économique a été dévastateur, et la lenteur du déploiement du vaccin a fait craindre que des variantes pourraient émerger sur le continent qui toucheraient les Africains et se propageraient ensuite dans le monde entier.

