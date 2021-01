Les patients cherchant un traitement pour un coronavirus pourraient être sélectionnés par « loterie » dans le cas où les hôpitaux seraient submergés par un afflux de cas, selon un protocole d’urgence du NHS.

Le projet de document de triage d’urgence, qui est maintenant envoyé dans les hôpitaux du NHS au Royaume-Uni, détaille comment les patients doivent être sélectionnés en utilisant un système éthique dans le cas où les recours disponibles sont insuffisants.

Le protocole, rédigé par des spécialistes des soins médicaux, juridiques et palliatifs du Royal United Hospital Bath NHS Trust, explique comment les patients pourraient être sélectionnés en fonction de leur potentiel à contribuer à la société et de leurs chances de survie.

Cela intervient alors que les données du NHS ont révélé que le nombre de patients attendant plus d’une heure pour être remis aux hôpitaux en Angleterre est passé de 273 le 13 décembre à 591 le 27 décembre, soit une augmentation de plus de 100%.

Au cas où les hôpitaux seraient débordés, le document stipule que les médecins devraient consulter un «processus en quatre étapes» pour décider qui devrait recevoir un traitement.

Les travailleurs de la santé devront avoir accès aux chances de survie du patient et à toutes les conditions existantes qu’il pourrait avoir, aux opinions du patient et de sa famille et viser également à «sauver plus de vies et plus d’années de vie».

Ils devront également consulter un clinicien senior qui ne participe pas aux soins du patient.

Dans le document, qui a été initialement publié dans le Journal for Medical Ethics, les auteurs du protocole écrivent: « Ce document est explicitement et uniquement destiné à être utilisé en période de ressources insuffisantes, au cours desquelles nous devons changer d’approche et cadre afin de prendre des décisions équitables.

«Lorsque les ressources sont suffisantes, les décisions sont basées uniquement sur ce qui convient le mieux à chaque patient.

«Lorsque les ressources sont insuffisantes, les décisions doivent inclure une vision plus large de ce qui est éthiquement juste pour l’ensemble de la communauté (société). Cela signifie que des facteurs tels que l’équité envers les autres sont inclus dans la prise de décision.

« Ce document a été produit localement car il n’y a pas de directives nationales explicites. »

Londres est maintenant l’épicentre de l’épidémie et ses hôpitaux sont étirés par le flot de patients. Le taux hebdomadaire de cas est le double de la moyenne nationale à 858 pour 100 000

Les médecins devront consulter un « processus en quatre étapes » pour décider qui devrait recevoir un traitement en cas d’urgence

Le document poursuit en expliquant que les médecins devront discuter des options avec le patient et sa famille et «discuter de l’éthique de la situation dans son ensemble».

Il poursuit: « En résumé, évaluez les options de traitement susceptibles de fournir des avantages significatifs, discutez de ces options avec le patient et la famille / les soignants pour obtenir leur avis sur les avantages et les inconvénients de chaque option, discutez de l’éthique de la situation dans son ensemble et combinez cela. dans un jugement global du clinicien.

«Il est important de noter que ces décisions sont de grande importance, stressantes à prendre et souvent urgentes.

«Les évaluations nécessitent un temps et une réflexion appropriés et ne doivent généralement pas être effectuées au chevet du patient. Le personnel qui prend les décisions peut trouver le processus très stressant et l’accès au soutien de la confiance par le biais du processus de gestion des risques de traumatisme (TRiM) est encouragé.

«Bien qu’il n’y ait pas d ‘« équipe de triage »formelle, l’évaluation complète nécessite trois cliniciens seniors, dont au moins un n’est pas directement impliqué dans les soins du patient.

Il ajoute: « Pour les patients avec un pronostic similaire, qui ne peuvent pas être séparés d’une autre manière, une répartition aléatoire, telle qu’une loterie, peut être utilisée. »

Le médecin du NHS, Moosa Qureshi, a déclaré qu’ils étaient « consternés » que les médecins aient à rédiger leurs propres lignes directrices.

Il a déclaré au Telegraph: « Nous sommes consternés que les médecins du NHS doivent maintenant élaborer leurs propres directives en conséquence directe de l’abdication de responsabilité du secrétaire à la Santé.

Sur la photo: des captures d’écran du rapport de l’Imperial College montrant les tendances des cas impliquant la nouvelle souche de coronavirus, où le taux% S indique un cas de la nouvelle variante. Pendant le verrouillage, Kent et Medway ont montré un nombre croissant de la nouvelle souche Covid-19. Le centre et le sud de l’Essex ont connu une augmentation similaire des cas dans les semaines avant et après la fin du verrouillage. Les deux régions ont vu des cas de COV dépasser le nombre de cas de la souche d’origine

Les cas de COV dans le South West London Health and Care Partnership ont également augmenté au cours des dernières semaines de verrouillage, et ont continué de le faire depuis. Le nombre de cas de la nouvelle souche a pris le dessus sur ceux de l’original. Le Buckinghamshire, l’Oxfordshire et le Berkshire West ont également connu une augmentation du nombre de cas au cours de la dernière semaine de verrouillage, le nombre de la nouvelle souche augmentant

À Bingmingam et Solihull et dans le Devon, le nombre de cas de la première souche de Covid-19 a chuté pendant le verrouillage, tandis que les cas de COV sont restés faibles dans les dernières semaines de 2020

Dans le Herefordshire et le Worcestershire, ainsi que dans le Cheshire et le Merseyside, le nombre total de cas a chuté pendant le verrouillage sans pic dans les nouveaux cas de COV

«L’élaboration de politiques ad hoc menée par des équipes cliniques au sein de chaque fiducie du NHS – aussi bonne soit-elle – est la réponse inévitable au manque de leadership au niveau national, mais conduira à l’incohérence, à l’inefficacité et à un grand nombre de décès évitables».

Cela survient alors que les chiffres ont révélé que le nombre de patients obligés d’attendre dans les ambulances augmente en flèche au milieu des admissions à l’hôpital en hausse.

Les données du NHS montrent que le nombre de patients qui attendent plus d’une heure pour être remis aux hôpitaux en Angleterre est passé de 273 le 13 décembre à 591 le 27 décembre, soit une augmentation de plus de 100%.

Humber, Coast et Vale ont également vu des cas de la souche originale de Covid-19 chuter pendant le verrouillage et ont évité l’augmentation de nouveaux cas de COV. À droite: un graphique montrant le rapport part d’âge parmi les cas S / part d’âge parmi les cas S +

Les responsables de la santé ont averti que des personnes aussi jeunes que 30 « mourront de Covid » alors que les hôpitaux du NHS dans le West Country se préparent à un débordement de patients gravement malades de Londres dans le cadre de plans d’urgence.

Alors que le nombre de cas continue d’augmenter, les fiducies de Londres et du sud-est au centre de l’épidémie du Royaume-Uni se préparent à transférer des patients vers des hôpitaux du sud-ouest tandis que les patients de l’est de l’Angleterre seront transférés dans les Midlands.

L’immense hôpital Nightingale du London Excel Centre, qui a été créé en un temps record au début de la pandémie pour être rapidement mis en veille, devrait également rouvrir dans quinze jours, rapporte le Times.