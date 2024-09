Les patientes qui passent une mammographie devront bientôt être informées de leur densité mammaire. Voici ce qu’il faut savoir.

Les centres de mammographie devront bientôt informer les patientes de la densité de leurs seins, une mesure visant à améliorer la détection précoce du cancer du sein.

Le nouvelle règlequi entre en vigueur mardi, faisait partie des réglementations mises à jour sur la mammographie décrites par le L’année dernière, la Food and Drug Administration des États-Unis.

Des lois similaires ont déjà été promulguées dans de nombreux États, notamment Colorado et Minnesotail s’agit de la première réglementation nationale. Voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce qu’un tissu mammaire dense ?

Densité mammaire Il s’agit d’une mesure de la quantité de tissu fibreux et glandulaire présent dans votre sein par rapport au tissu adipeux, selon l’American Cancer Society.

Les seins denses ou le tissu mammaire dense sont également le terme utilisé pour décrire l’apparence de certains seins sur une mammographie. Sur les mammographies, les masses et le tissu apparaissent en blanc. Cela signifie que les seins denses, qui contiennent moins de graisse et plus de tissu, peuvent ne pas montrer de tumeurs ou d’autres masses sur les images capturées par les mammographies standard.

Malgré les idées reçues, la densité mammaire ne peut pas être déterminée par auto-examen ou examen clinique. Cela signifie que cela ne dépend pas de la sensation de votre poitrine.

« Beaucoup de personnes disent : « Je sais que j’ai des seins denses parce que j’ai la sensation d’avoir des bosses. » En fait, ce n’est pas exact. Nous ne pouvons savoir si votre tissu mammaire est dense que par la définition utilisée par les professionnels en fonction de la façon dont il est photographié sur une mammographie », a déclaré le Dr Toma Omofoye, radiologue spécialiste de l’imagerie mammaire au MD Anderson Cancer Center. avait déjà déclaré à CBS News.

Quelle est la fréquence du tissu mammaire dense ?

Avoir un tissu mammaire dense est courant, selon la Institut national du cancerAux États-Unis, environ la moitié des femmes de plus de 40 ans qui passent une mammographie ont des seins denses.

Les seins denses sont souvent héréditaires, mais peuvent également être influencés par l’utilisation d’une hormonothérapie ménopausique et par un faible indice de masse corporelle, selon l’institut.

« Certaines femmes ont un tissu mammaire plus dense que d’autres. Pour la plupart des femmes, les seins deviennent moins dense avec l’âge. Mais chez certaines femmes, il y a peu de changement », indique le site Web de l’American Cancer Society.

Avoir ce type de tissu est lié à un risque plus élevé de développer un cancer du seinÉtant donné que les tissus plus denses rendent également plus difficile la détection des signes de cancer sur une mammographie, ce qui rend plus difficile le diagnostic de la maladie, un dépistage supplémentaire utilisant une IRM ou une échographie peut être conseillé.

Pour les femmes à risque moyen, dépistage du cancer du sein devrait être effectué tous les deux ans à partir de 40 ans, selon les recommandations officielles du US Preventive Services Task Force, un groupe indépendant d’experts nationaux.

Kerry Breen a contribué à ce rapport.



Sensibilisation au cancer du sein Plus

Plus