Les patientes atteintes d’un cancer du sein peuvent obtenir des rendez-vous partout en Irlande du Nord

Mike Nesbitt a déclaré qu’il n’est pas acceptable que les femmes d’une zone de confiance doivent attendre beaucoup plus longtemps pour être évaluées que les femmes d’une autre zone de confiance. Cela contribuera donc à « remédier aux disparités » entre les zones de confiance.

Ces chiffres révèlent des statistiques choquantes : entre janvier et mars, seulement 34,1 % des patientes nécessitant un traitement contre le cancer du sein ont été vues dans les 14 jours suivant leur consultation urgente par un médecin généraliste.

Le ministre de la Santé a déclaré qu’il avait également demandé qu’une « révision plus large des services de lutte contre le cancer du sein soit entreprise à un rythme soutenu ».

Il a déclaré que l’engagement avec les cliniciens, les personnes ayant une expérience vécue du cancer et les organismes de bienfaisance liés au cancer sera au cœur de cet examen.

Mike Nesbitt a déclaré que sa « priorité absolue en tant que ministre est d’assurer de meilleurs résultats pour les patients ».

« L’examen des services de lutte contre le cancer du sein comprendra l’examen des options visant à consolider le nombre d’endroits où l’évaluation et la chirurgie sont proposées.

« Dans le même temps, il sera tenu compte de la manière dont les soins de suivi et la chimiothérapie sont dispensés, car ces services doivent être dispensés le plus près possible du domicile », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les patients sont prêts à se déplacer pour une évaluation et un traitement spécialisés, mais souhaitent que le suivi et les soins continus soient plus proches de chez eux, ce qui est son objectif.

« Des changements sont en cours dans notre système de santé et leur rythme va s’accélérer », a-t-il déclaré.

Un cadre de reconfiguration des hôpitaux doit être publié prochainement. Selon le ministre, il visera à décrire le système hospitalier d’Irlande du Nord et à fournir un contexte stratégique pour les décisions futures.