Les pâtes et le riz peuvent être plus sains en tant que restes. Voici pourquoi.

Les bonnes sources de fibres comprennent les grains entiers, les fruits, les légumes et les légumineuses. Et en plus de manger des aliments qui contiennent naturellement de l’amidon résistant, comme les haricots, l’orge, les bananes vertes et l’avoine, vous pouvez augmenter les niveaux d’amidon résistant dans des aliments comme les pâtes, les pommes de terre et le riz en les cuisant et en les refroidissant, a déclaré le Dr Patterson.

Cette technique peut être particulièrement utile pour les personnes atteintes de diabète de type 2 ou de prédiabète, a-t-elle déclaré.

Mme Rose-Francis encourage bon nombre de ses clients diabétiques à expérimenter des méthodes de cuisson et de refroidissement avec du riz, des pâtes ou des pommes de terre pour voir si cela fait une différence dans leur glycémie.

Pour eux, cela peut être une technique puissante, a-t-elle déclaré, car de nombreuses personnes atteintes de diabète évitent de manger des féculents par crainte d’une augmentation trop élevée de leur glycémie. Cela peut expliquer pourquoi l’une d’elle Vidéos TikTok sur le sujet a été consulté 1,3 million de fois. “Cela donne de l’espoir aux gens”, a-t-elle déclaré.