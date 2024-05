Les patchs à boutons fonctionnent-ils ? – Le New York Times

Comment fonctionnent les patchs anti-boutons ?

Les patchs à boutons sont simplement des bandages destinés à être placés sur les boutons. Ils sont généralement doublés d’hydrocolloïde, un matériau absorbant formant un gel que les professionnels de la santé utilisent depuis des décennies comme pansement.

Lorsqu’il est appliqué sur une plaie, l’hydrocolloïde absorbe l’excès de liquide, formant un gel et créant un environnement favorisant la cicatrisation. Le patch lui-même prévient l’infection en protégeant la peau des débris et des bactéries.

Dans les cabinets médicaux et les hôpitaux, des versions plus grandes de ces patchs sont généralement appliquées sur les plaies chirurgicales, les brûlures mineures ou les escarres. Ce sont également des traitements populaires contre les ampoules et l’eczéma.

Si vous appliquez un patch sur un bouton rempli de pus, « cela peut le protéger, créer un environnement de guérison et aider à éliminer ces saletés et cette huile », a déclaré le Dr John Barbieri, dermatologue au Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Beaucoup de gens pensent que « les plaies ont besoin d’air », a déclaré le Dr Zakia Rahman, professeur clinicien de dermatologie à Stanford Medicine. Mais « ce n’est pas scientifiquement valable », a-t-elle déclaré, ajoutant que couvrir n’importe quel type de plaie, y compris un bouton, aidera à la traiter.