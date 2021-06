Les pastafariens crient au scandale après que l’église du monstre volant en spaghetti n’a pas réussi à obtenir une reconnaissance officielle en Australie

Tanya Watkins, résidente d’Adélaïde, une haut placée « Pastafarien » avait fait plusieurs tentatives pour obtenir un statut officiel pour l’église, mais en vain. Apparemment fatiguée de voir sa divinité des pâtes si complètement méprisée, elle a déposé un recours, insistant pour que l’église du monstre volant en spaghetti soit constituée pour une « fin religieuse, éducative, caritative ou de bienfaisance », répondant ainsi aux normes de reconnaissance officielle stipulées dans la loi sur l’incorporation des associations d’Australie-Méridionale.

Tout en plaidant sa cause, Watkins a affirmé que l’église mettait l’accent sur les actes de bienfaisance et avait déjà organisé un événement pour « nourrir les affamés ».

Le Tribunal civil et administratif d’Australie-Méridionale (SACAT) n’a toutefois pas été convaincu. Le tribunal a rendu une décision irrévérencieuse, peut-être pastophobe, dans laquelle il a décrit la religion comme une « canular » et un « faux » indigne d’un statut officiel.

« Les textes pastafariens ne représentent pas des textes religieux et le pastafarisme ne remplit pas les considérations objectives requises pour établir un but religieux en vertu de la législation » indiquait la décision, ajoutant qu’il n’y avait « aucune preuve de processus d’enseignement et d’apprentissage systématiques. » Le tribunal a également remis en question l’affirmation selon laquelle les Pastafariens australiens se livraient à des activités « activités caritatives à grande échelle ».

La décision a été rendue plus tôt cette année, mais n’a été publiée que récemment en ligne.

Watkins a déclaré à l’ABC que la décision était « assez décevant » notant que la reconnaissance formelle permettrait une plus grande surveillance gouvernementale, rendant les activités de l’église plus transparentes.

Elle a rejeté l’idée que la religion était une « canular » et a insisté sur le fait qu’il y a « un noyau de personnes qui croient vraiment au pastafarisme et qu’il peut changer la vie des gens pour le mieux. »

Le pastafarisme est né en 2005 après qu’une lettre ouverte au Kansas Board of Education proposait en plaisantant que le « Flying Spaghetti Monsterism » soit enseigné aux côtés du créationnisme dans les cours de sciences.

Depuis sa création, l’église a connu des succès variés pour se faire accepter. Il a fait face à des barrages routiers tout en essayant d’obtenir un statut officiel en Allemagne, mais ses adeptes ont pu obtenir des pièces d’identité gouvernementales portant leur passoire mandatée par l’église dans plusieurs États américains, et même en Russie. En 2016, le groupe a célébré sa première cérémonie de mariage en Nouvelle-Zélande.

