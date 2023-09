Les passionnés d’automobile de Shuswap recueillent 53 100 $ pour les communautés touchées par les incendies de forêt

Ce qui a commencé comme une petite réunion dans le parking A&W est devenu un événement communautaire hebdomadaire pour les passionnés d’automobile et, récemment, un véhicule efficace pour soutenir les personnes touchées par l’incendie de forêt de Bush Creek East.

La croisière du vendredi soir à Lakeview a lieu le vendredi soir au marché public de Westgate. Ouvert aux véhicules de toutes années, marques et modèles, a déclaré l’organisateur Preston Johnston, il y a généralement 100 véhicules en moyenne présents. Cependant, pour la croisière du vendredi 1er septembre, le nombre de véhicules était de 275. Cela était probablement dû au fait que l’événement du 1er septembre était également une collecte de fonds pour le fonds d’intervention d’urgence de la Shuswap Community Foundation, mis en place pour soutenir les communautés touchées par le Bush. Incendie de forêt de Creek East. Au mardi 5 septembre, la croisière du 1er septembre avait permis de récolter plus de 53 100 $.

Johnston, propriétaire de Lakeview Rod & Custom, un hot rod et un atelier de customisation à Salmon Arm, a déclaré que les dons avaient été initialement motivés par un message qu’il a partagé en ligne disant que son entreprise ferait un don de 2 $ par voiture participant à la croisière du 1er septembre. Il espérait que le prix atteindrait 10 dollars par voiture.

« Même si nous récoltions 1 000 $, tout serait utile », a déclaré Johnston. « Et le premier jour, je pense que nous étions entre 7 et 8 dollars par voiture, et le lendemain, c’était 50 dollars par voiture, puis 100 dollars. Notre total final s’élevait à, je crois, 163 $ pour chaque voiture présente.

« J’étais ébloui. Au fur et à mesure que le total augmentait, je pense que cela a encouragé de plus en plus de gens à sortir leurs voitures, donc non seulement nous avons eu un montant par voiture aussi impressionnant, mais le taux de participation réel qui en a résulté a battu des records. Nous n’avons jamais vu autant de voitures arriver.

Johnston a déclaré qu’il y avait tellement de véhicules qu’ils étaient garés à l’arrière de Westgate et sur la route.

« C’était tout simplement incroyable. »

Johnston a déclaré que le Cruise-In est le premier événement qu’il organise. Il a expliqué que cela a commencé il y a quelques années avec cinq ou dix amis passionnés de voitures se réunissant le vendredi pour manger une glace.

« Cela a en quelque sorte grandi à partir de là », a déclaré Johnston. «Nous avons commencé par nous réunir au A&W jusqu’à ce que le parking soit devenu trop grand. Nous étions au Chances Casino l’année dernière, puis nous sommes devenus trop grands pour ce parking… Vers le milieu de l’été, notre événement avait tellement pris de l’ampleur que nous avons dû commencer à chercher un nouveau lieu, nous avons donc contacté Westgate et ils étaient super géniaux de nous accueillir. là.

« Notre premier événement à Westgate a été un énorme succès, nous avons donc décidé de continuer à nous développer et une fois que tout a commencé à se produire ici avec les incendies, nous avons pensé que nous devions faire quelque chose. Nous ne pouvions pas être en première ligne pour lutter contre les incendies, mais nous avons pu utiliser notre événement comme soutien et cela s’est avéré incroyable. Le soutien de la communauté a explosé.

Sur la page Facebook de Lakeview Cruise In – Salmon Arm, Johnston a partagé sa gratitude pour le soutien et les dons reçus, pour le travail accompli par les bénévoles et tous ceux qui ont contribué au succès de l’événement.

«Et merci à toute la communauté qui a soutenu notre événement au fil des années», a déclaré Johnston dans le passé. « Je suis époustouflé de voir à quel point notre petite rencontre de 6 voitures est devenue quelque chose d’aussi incroyable ! Nous avons montré à Salmon Arm et à l’ensemble de l’Okanagan que la culture automobile ici est florissante et que nous pouvons vraiment nous unir pour soutenir notre communauté en cas de besoin.

Johnston a déclaré qu’il y aurait quelques autres événements de croisière du vendredi soir à Lakeview avant la fin de l’été. Il a exhorté toute personne souhaitant faire un don à le faire par l’intermédiaire de la Fondation communautaire Shuswap.

