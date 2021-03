Les passeurs jettent les migrants par-dessus bord; au moins 20 ont peur de se noyer

Environ une demi-heure après avoir quitté le rivage, les passeurs ont commencé à crier qu’il y avait trop de monde à bord et en ont jeté des dizaines par-dessus bord, a-t-elle dit. Au moins cinq corps avaient été retirés de l’eau mercredi soir, a-t-elle ajouté, et les survivants étaient traités dans un centre de l’OIM à Djibouti.

Des passeurs ont jeté mercredi 80 migrants à la mer entre la corne de l’Afrique et la péninsule arabique, et au moins 20 d’entre eux se seraient noyés, lors du troisième incident du genre en moins de six mois, ont déclaré des responsables des migrations des Nations Unies.

Dans un cas en 2017, au moins 50 personnes se sont noyées. Certains migrants ont déclaré être battu avec des bâtons et des barres de métal pour les forcer à descendre des bateaux. D’autres disent qu’une fois en mer, les passeurs ont exigé plus que le prix convenu, menaçant de les jeter par-dessus bord s’ils ne paient pas.

La pandémie de coronavirus a entraîné un ralentissement économique et de nouvelles restrictions de voyage, réduisant considérablement le flux de migrants vers les États arabes. Ils ont également été boucs émissaires au Yémen en tant que porteurs du virus, ce qui rend le voyage plus périlleux.

Djibouti est un petit pays, plus petit que le New Hampshire, avec moins d’un million d’habitants, coincé entre l’Éthiopie, la Somalie et l’Érythrée. La grande ville et capitale, également appelée Djibouti, se trouve à seulement 80 miles de la côte yéménite. À certains endroits, le détroit entre les deux pays se rétrécit à moins de 17 miles, ce qui en fait un lieu de passage privilégié.