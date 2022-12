Les passeurs dirigent les opérations de la Manche depuis l’Allemagne où les lois sur l’immigration sont souples

Les gangs de passeurs EVIL dirigent les opérations de la Manche depuis l’Allemagne en raison de ses lois souples sur l’immigration illégale.

Le pays est devenu une plaque tournante pour les patrons de la contrebande avec des dériveurs et des vedettes rapides qui traversent souvent la France sur des camions avec des plaques allemandes.

Les gangs contournent les lois françaises sur le trafic d’êtres humains en s’installant en Allemagne Crédit : PA

Le ministère de l’Intérieur a exigé que ses homologues berlinois sévissent contre les gangsters

Le ministère de l’Intérieur a demandé à ses homologues berlinois de réprimer les gangsters opérant en raison de vides juridiques.

Ils se basent en Allemagne et peuvent éviter des lois plus strictes contre la contrebande en France où les bateaux sont lancés vers Douvres.

Une source policière a déclaré : « Nous avons de vrais problèmes avec les autorités allemandes.

“Il y a apparemment peu d’appétit pour s’attaquer aux gangs et légalement, il y a des limites à ce qu’ils peuvent faire parce que leurs lois sont déficientes dans ce domaine.”

90 autres ont traversé la Manche dans deux petits bateaux le jour de Noël.

Ils étaient les premiers enregistrés depuis le 21 décembre, portant le total provisoire faisant le dangereux voyage depuis la France cette année à 45 756.

Le Premier ministre Rishi Sunak et la ministre de l’Intérieur Suella Braverman envisagent de renforcer la loi.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Allemagne et d’autres partenaires internationaux sur cette question, et avons une excellente collaboration opérationnelle avec les forces de l’ordre et les agences allemandes.

“La ministre de l’Intérieur a discuté de la manière d’améliorer la coopération pour lutter contre l’immigration clandestine à travers l’Europe et traduire les passeurs en justice avec son homologue allemand lors d’une récente réunion du groupe de Calais.”