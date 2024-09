Les passes courtes et rapides des QB de la NFL sont-elles efficaces ?

Sean McDermott discutait avec son caddie Ted Scott cet été de stratégie et de psychologie sportive lorsque ce dernier lui a expliqué comment son patron, la star de la PGA Scottie Scheffler, avait adopté l’état d’esprit consistant à essayer de faire des simples sur le parcours. « Scottie Singles » a désormais remporté deux tournois majeurs, dont le Masters de cette année, et est classé numéro 1 mondial depuis plus de deux ans.

Cette stratégie a eu un tel écho auprès de l’entraîneur principal des Buffalo Bills qu’il a raconté l’histoire à son quarterback vedette, Josh Allen, qui est un golfeur passionné. Allen a immédiatement vu le lien.

Allen, comme de nombreux quarterbacks de la ligue, a été obligé de s’adapter aux schémas défensifs changeants de la NFL. Il n’y a pas si longtemps, Allen était le frappeur puissant de Buffalo, déclenchant des jeux importants depuis la poche sur les coutures et des itinéraires vers l’extérieur. Maintenant, il regarde souvent de l’autre côté de deux safeties profonds positionnés pour éliminer le gros jeu, le laissant se contenter d’être un frappeur de claque : des simples au milieu sur des passes courtes et rapides jusqu’à ce que les Bills atteignent la zone rouge.

« Il faut comprendre que lorsque je prends des risques, ils sont calculés et que la récompense en vaut la peine », a déclaré Allen. L’Athlétique« Je n’ai pas lancé la balle très souvent vers l’avant. »

Il n’est pas seul.

Cela ne fait que deux semaines, mais 31 % des cibles d’Allen ont été sur ou derrière la ligne de mêlée, selon les données de TruMedia, le plaçant bien au-dessus d’une moyenne de ligue en pleine croissance.

Cette année, plus de 24 % des lancers de la ligue ont été effectués sur ou derrière la ligne de mêlée, tandis que les quarterbacks ont une moyenne de 7,4 yards aériens par tentative. Il s’agit du pourcentage le plus élevé et du plus faible nombre de yards aériens au cours des deux premières semaines depuis que TruMedia a commencé à suivre ces données en 2006.

L’effet domino se traduit par une baisse du nombre de passes dans toute la ligue. Le seul quarterback à avoir lancé pour au moins 250 yards lors de chacun des deux premiers matchs de la saison ? Gardner Minshew des Raiders de Las Vegas.

Certains des plus grands noms du football – et des plus grands noms – ont été encerclés par des défenses avares prêtes à abandonner le dessous pour protéger le dessus. Cela a forcé des quarterbacks comme Allen à rester patients.

« Quand nous entrerons dans la zone rouge, nous trouverons plus de moyens de nous montrer exotiques et de marquer, car c’est un peu plus difficile là-bas », a déclaré Allen. « Mais nous n’allons rien faire pour mettre le ballon en danger jusqu’à ce point. »

4e down ? Faites-en un touchdown. Josh Allen retrouve James Cook pour 6️⃣#BUFvsMIA sur Prime Video

Également en streaming sur #NFLPlus pic.twitter.com/gzIF5sAUaG — NFL (@NFL) 13 septembre 2024

Le pourcentage de passes réussies par Allen sur ou derrière la ligne a doublé depuis 2021, année où il était à 15 % après deux matchs. C’était l’année où lui et Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City se sont associés pour l’un des matchs éliminatoires les plus explosifs de l’histoire : 707 yards de passe et 78 points. C’est le match qui a peut-être brisé la ligue.

Presque immédiatement, les défenses sont revenues à deux positions de sécurité élevées la saison suivante. Cela a réussi à ralentir non seulement le score, mais aussi le mouvement du ballon.

Mahomes a connecté avec Rashee Rice sur un touchdown de 44 yards lors de la victoire de Kansas City sur les Bengals de Cincinnati la semaine dernière, mais sinon, il a eu l’impression d’avoir raté d’autres opportunités au milieu du terrain.

« Les équipes vont simplement vous faire parcourir tout le terrain… et essayer de ne pas vous laisser marquer dans la zone rouge », a-t-il déclaré. « Mais il y a des opportunités et vous devez les exécuter à un niveau supérieur. Il n’y en a pas eu autant que j’en ai eu auparavant. »

Mahomes a lancé 38 % de ses passes vers des cibles situées sur ou derrière la ligne de mêlée. C’est le troisième pourcentage le plus élevé pour un quart-arrière cette année et c’est son pourcentage le plus élevé sur les deux premières semaines de la saison. Si cela se maintient, ce serait facilement le pourcentage le plus élevé de sa carrière. L’année dernière, 26 % des passes ciblées par Mahomes étaient sur ou derrière la ligne de mêlée.

Passe la plus haute sur/derrière la ligne de mêlée 1. Jayden Daniels, Commandants 42 pour cent 2. Derek Carr, Saints 39 pour cent 3. Patrick Mahomes, Chiefs 38 pour cent 4. Aaron Rodgers, Jets 37 pour cent 5. Tua Tagovailoa, Dauphins 36 pour cent

Source : TruMedia

Jouer avec deux safetys de haut niveau existe depuis des générations, mais sa popularité a diminué au fil du temps. Plus récemment, les équipes ont essayé de reproduire la défense « Legion of Boom » de Seattle avec de bons cornerbacks à l’extérieur, un safety à un seul poste avec une portée et une ligne avant agressive.

Il y a encore des joueurs qui jouent de cette façon, mais cela expose trop de défenses aux tirs en profondeur et aux gros jeux. En réponse, un certain nombre d’équipes ont privilégié les safeties séparés avec une défense de zone qui laisse le dessous ouvert mais protège contre les gros jeux. Cela oblige les attaques à opérer dans une surface de 5 à 10 mètres.

Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les safeties ont été si dévalorisés lors de la free agency l’hiver dernier. Les safeties ont perdu plus de 100 millions de dollars en salaires perdus pendant l’intersaison, selon Over The Cap. Les bonnes compétences de la part des safeties ne sont plus aussi précieuses qu’elles l’étaient autrefois.

« Il faut être patient », a déclaré le vétéran quarterback remplaçant des Bills, Mitch Trubisky. « Chaque quarterback est comme un tireur d’élite. Il faut lancer la balle en profondeur. Tout le monde aime la balle longue, mais les défenses se concentrent vraiment sur cela. La seule chose qui peut mettre un défenseur et un coordinateur en difficulté, c’est que la balle soit lancée au-dessus de votre tête. Alors laissez la balle en dessous et faites des plaquages. »



Source : TruMedia

Le jeu de passes courtes et rapides est une évolution naturelle des attaques universitaires qui le pratiquent depuis des années. De nombreux jeunes quarterbacks de la NFL ont utilisé ce style à l’université et s’y sentent à l’aise.

Cela peut également protéger les lignes offensives les plus faibles contre les edge rushers qui n’ont jamais été aussi rapides et puissants dans la ligue qu’aujourd’hui.

Il n’y a pas si longtemps, les quarterbacks mobiles privilégiaient les jeux de course-passe qui permettaient au quarterback de décider quoi faire en fonction du schéma. Mais cela comporte le risque d’une pénalité illégale pour homme en profondeur. En lançant rapidement le ballon le long de la ligne de mêlée, cela permet de mettre le ballon entre les mains des meneurs de jeu tout en permettant à la ligne et aux autres receveurs de commencer à bloquer immédiatement.

« À mesure que les équipes deviennent plus petites et plus rapides en défense, les opportunités se font plus rares en aval », a déclaré Allen. « Pendant ce temps, ces défenseurs et ces tacles défensifs deviennent plus physiques et bizarres. Le temps de lancer est probablement en baisse. Je ne connais pas les statistiques, mais en regardant les matchs, le temps entre le snap et la pression est probablement le plus court qu’il ait jamais été. »



Source : TruMedia

Allen a raison, en quelque sorte. Le taux de pression est en fait plus faible qu’il ne l’était à la même période l’année dernière, mais le taux de licenciements sur deux semaines est le plus élevé depuis que TruMedia a commencé à suivre les données en 2006.

Une explication simple pourrait être que les concepts d’itinéraires plus courts permettent aux quarts-arrières de se débarrasser du ballon plus rapidement, mais sur les jeux qui nécessitent plus de profondeur sur leurs itinéraires, les edge rushers et les blitzers rentrent chez eux plus souvent.

« Ce que nous voyons maintenant, c’est un mouvement en dehors du jet, on voit de vrais concepts de route maintenant. Cela n’existait pas avant », a déclaré le safety des Browns Rodney McLeod, qui en est à sa 13e saison. « Au début, on disait juste : « Ce gars va à plat » et il était utilisé pour influencer la communication, déplacer les yeux du défenseur. Maintenant, on dit : « OK, on ​​va l’impliquer dans le concept de route ». C’est une couche supplémentaire. Vous le voyez avec l’arbre (Kyle) Shanahan. Shanahan, (Sean) McVay, (Matt) LaFleur. Cela fonctionne quand vous avez des gars comme Tyreek Hill, Deebo Samuel et ces gars qui sont rapides. »

Il est intéressant de noter que le quarterback de Shanahan est celui qui a le plus faible pourcentage de lancers sur ou derrière la ligne de mêlée cette année. Brock Purdy n’y est parvenu que 11 % du temps, à égalité avec Anthony Richardson des Colts d’Indianapolis.

Passe la plus basse sur/derrière la ligne de mêlée Brock Purdy, 49ers 11 pour cent Anthony Richardson, Colts 11 pour cent Trevor Lawrence, Jaguars 16 pour cent Jacoby Brissett, Patriots 16 pour cent Joe Burrow, Bengals 17 pour cent

Source : TruMedia

Ils sont aujourd’hui l’exception et non la norme.

« C’est juste la tendance de la ligue », a déclaré Trubisky. « En tant que quarterback et en attaque, vous devez simplement planifier le jeu en fonction de cela et prendre ce que la défense vous donne. Si cela signifie des passes courtes, alors c’est ce que vous devez faire. »

— L’AthlétiqueNate Taylor et Dianna Russini ont contribué à ce rapport

(Image du haut : Meech Robinson / The Athletic ; Photos : Megan Briggs / Getty Images ; Kevin Sabitus / Getty Images)