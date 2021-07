Les passeports vaccinaux «pourraient être obligatoires dans les pubs, les bars et les restaurants dans le but d’augmenter les taux de jab chez les jeunes»

Les clients peuvent exiger des certificats Covid-19 ou des passeports vaccinaux pour entrer dans les lieux de divertissement en Angleterre à partir de l’automne, selon les rapports.

Le gouvernement envisagerait de rendre la documentation obligatoire dans des lieux tels que les pubs, les bars et les restaurants, où elle serait utilisée par les clients pour prouver qu’ils ont reçu les deux doses d’un vaccin contre le coronavirus ou un test négatif la veille dans une offre pour lutter contre la quatrième vague du coronavirus.

On espère que cette décision augmentera le recours au vaccin chez les plus jeunes, Les temps le journal a rapporté.

Actuellement, 86,8% des personnes en Angleterre ont reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus et 65,5% ont eu les deux, selon les chiffres officiels de Public Health England.

Cependant, la vaccination a ralenti, selon des chiffres récents, les premières doses ayant diminué de moitié en deux semaines. Le nombre moyen de doses administrées par jour est au plus bas depuis avril.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé cette semaine que la majorité des mesures de distanciation sociale seront levées le 19 juillet, y compris le port forcé du masque, malgré une augmentation des cas liés à la variante Delta.

Les restrictions de capacité des pubs, restaurants et autres événements publics devraient également être levées.

Le nombre d’infections à coronavirus liées à la variante dominante Delta a augmenté de 54 268 au cours de la semaine dernière, soit une augmentation de 34%, a déclaré Public Health England. La variante compte désormais pour 99% de tous les cas qui ont été génétiquement séquencés.

Au total, 216 249 cas confirmés et probables de la variante Covid-19 Delta ont été identifiés au Royaume-Uni, contre 161 981 cas la semaine précédente.

Les admissions à l’hôpital pour le 9 juillet sont de 509, totalisant 2 672 la semaine dernière – un bond de 55,9 pour cent.

Les Britanniques se méfient de plus en plus de l’assouplissement des règles : un sondage d’Ipsos MORI pour L’économiste jeudi montre que près de 70% souhaitent voir les masques faciaux rendus obligatoires dans les magasins et dans les transports publics pendant une certaine période après le 19 juillet, lorsque le gouvernement prévoit de lever toutes les restrictions en Angleterre et 64% souhaiteraient qu’ils restent en place jusqu’à ce que le coronavirus soit contrôlé dans le monde entier.