Les passeports vaccinaux pour les voyages transfrontaliers décollent en Europe alors que les États-Unis examinent «de très près» le concept, mais promettent «aucun mandat»

Les deux pays ont déployé les nouveaux laissez-passer vendredi lors de conférences de presse distinctes, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis les qualifiant de « voie rapide pour faciliter les déplacements » en Europe et aider « restaurer la liberté de mouvement ».

Alors que certains États de l’UE, dont le Danemark, avaient déjà mis en place leurs propres certificats de vaccination internes, les nouveaux passeports peuvent être utilisés pour les voyages transfrontaliers, conformément à une proposition de mars de la Commission européenne.

Les passeports grec et danois sont gérés via une application téléphonique, qui indique le statut vaccinal d’un utilisateur et la dernière fois qu’il a été testé pour le coronavirus. Les deux utilisent également un code QR numérisable pour relayer rapidement les informations, bien que des versions papier soient également disponibles.

L’UE a fait pression pour que ses 27 États membres adoptent un passeport à l’échelle du bloc d’ici le 1er juillet, acceptant en principe le plan la semaine dernière avant la saison touristique estivale. La poussée intervient après que le bloc a appelé à assouplir les restrictions de voyage imposées au plus fort de la pandémie, recommandant aux membres d’autoriser les visiteurs étrangers s’ils sont complètement vaccinés.

Alors que le Parlement européen n’a pas encore officiellement approuvé le régime de passeport, plusieurs pays ont déjà avancé. Outre la Grèce et le Danemark, l’Irlande a également annoncé vendredi son intention d’adopter un pass international Covid d’ici le 19 juillet, tandis que le National Health Service du Royaume-Uni a récemment mis à jour son application de passeport numérique pour les voyages transfrontaliers.

Bien qu’ils ne soient pas membres de l’UE, les passeports seront également valables en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse, selon la Commission européenne.

Alors que les laissez-passer gagnent du terrain à travers l’Europe, des responsables américains ont déclaré qu’ils envisageaient également le concept de voyage à l’étranger, le chef du Département de la sécurité intérieure (DHS) Alejandro Mayorkas déclarant à ABC vendredi que l’administration de Joe Biden était « Je regarde ça de très près. »

Un porte-parole du DHS a toutefois précisé plus tard qu’il n’y aurait pas de « mandat fédéral » pour tout type de laissez-passer de vaccin, ajoutant que le gouvernement aiderait uniquement les Américains à répondre aux exigences d’entrée dans d’autres pays.

« C’est ce que [Mayorkas] faisait référence à; en veillant à ce que tous les voyageurs américains soient en mesure de répondre facilement à toutes les exigences d’entrée anticipées dans un pays étranger », ils ont dit.

Les responsables de l’administration ont précédemment souligné qu’aucun laissez-passer fédéral pour les vaccins ne serait imposé pour les voyages aux États-Unis, affirmant que la Maison Blanche travaillerait plutôt avec des entreprises développant des passeports dans le secteur privé pour créer des normes pour leur utilisation. Le CDC, cependant, devrait aider à décider quelles organisations accréditeront et délivreront les laissez-passer, selon des documents internes obtenus par le Washington Post en mars.

Le sujet est devenu controversé aux États-Unis, un certain nombre d’États interdisant complètement les «passeports vaccinaux», certains les condamnant comme draconiens et menaçants pour la vie privée. D’autres, comme New York et Hawaï, les ont mis en service.

Bruxelles, quant à lui, a indiqué qu’une certaine forme de certificat de vaccination pourrait être nécessaire pour les Américains cherchant à se rendre dans l’UE dans les mois à venir, les obligeant à prouver qu’ils étaient complètement immunisés avec l’un des quatre vaccins autorisés dans le bloc. Trois d’entre eux sont également approuvés aux États-Unis, à l’exception de l’inoculation d’AstraZeneca.

« Les Américains, pour autant que je sache, utilisent des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments », Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré au New York Times dans une récente interview, notant que cela permettrait « mouvement libre » au sein de l’UE. Elle n’a cependant donné aucun délai pour l’élaboration des règles de voyage, ce qui ne permet pas de savoir quand le tourisme américain pourra reprendre pour de bon.

