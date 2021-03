Les passeports vaccinaux de l’UE pourraient ne pas être prêts d’ici l’été. Voici pourquoi

La proposition de la Commission européenne pour un passeport vaccinal – officiellement appelé Digital Green Pass – fait face à une bataille difficile pour décoller à temps pour la saison estivale.

Les préoccupations liées aux droits fondamentaux, à la discrimination, à la confidentialité des données, à l’accès technologique et à la falsification sont en passe de devenir des pierres d’achoppement pour cet instrument transfrontalier innovant, qui n’a jamais été essayé auparavant dans l’Union européenne.

Après des semaines de pression croissante de la part des pays dépendants du tourisme, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé lundi que son équipe présenterait bientôt un projet de loi visant à introduire un laissez-passer à l’échelle de l’UE.

Un porte-parole a déclaré plus tard que l’objectif du laissez-passer sera de faciliter « la libre circulation et la sécurité dans l’UE » et s’appliquera à la fois au travail et au tourisme.

Les détails concrets de la proposition seront dévoilés plus tard ce mois-ci et seront suivis d’au moins trois mois de travail technique.

Compte tenu du mécanisme décisionnel notoirement complexe de l’UE, le scénario le plus optimiste pour mettre le système en place semble être fin juin ou début juillet.

Ce qui a déjà été révélé, c’est que l’instrument de l’UE sera une version plus inclusive du passeport de vaccination très discuté: outre la preuve de l’inoculation, le laissez-passer vert comprendra également les résultats des tests COVID-19 précédents pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. le jab et les déclarations médicales pour ceux qui se sont rétablis de la maladie (et sont présumés être protégés par des anticorps temporaires).

Le pass « respectera la protection des données, la sécurité et la confidentialité », a déclaré von der Leyen dans sa brève annonce.

Mais toutes ces garanties pourraient ne pas suffire à apaiser les doutes et les réticences des critiques qui soutiennent que de tels certificats diviseront inévitablement les citoyens en deux classes: les vaccinés et les vulnérables.

« Tout n’est pas encore en place »

Début février, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un document de position intérimaire établissant son opposition sans équivoque contre « la preuve de la vaccination COVID-19 pour les voyages internationaux comme condition de départ ou d’entrée ».

L’OMS a cité une liste de considérations scientifiques, éthiques, juridiques et technologiques pour dissuader les gouvernements d’aller de l’avant avec l’idée. L’organisme considère « qu’il existe encore des inconnues critiques concernant l’efficacité de la vaccination », telles que la mesure dans laquelle les injections limitent la transmission du virus, dans quelle mesure elles protègent contre une infection asymptomatique et combien de temps dure l’immunité.

« Compte tenu de la disponibilité limitée des vaccins, la vaccination préférentielle des voyageurs pourrait entraîner des approvisionnements insuffisants en vaccins pour les populations prioritaires considérées à haut risque de maladie grave COVID-19 », a conclu l’OMS.

« L’OMS recommande également que les personnes vaccinées ne soient pas dispensées de se conformer à d’autres mesures de réduction des risques de voyage. »

Quelques jours plus tard, la Royal Society, l’académie nationale des sciences du Royaume-Uni, a publié un rapport énonçant 12 critères pour le développement et l’utilisation des passeports vaccinaux COVID-19. Les critères proposent des certificats normalisés au niveau international, basés sur des utilisations définies, sécurisés pour les données personnelles, portables, abordables et légaux.

« Nous avons déterminé que les passeports ou certificats vaccinaux seraient réalisables, mais tout n’est pas encore en place », a déclaré à Euronews le professeur Melinda Mills, de l’Université d’Oxford et auteur principal du rapport.

«Nous savons que les vaccins protègent les gens contre les maladies graves, mais ce que nous ne savons pas, c’est la durée de l’immunité, donc vous devriez avoir une sorte de date d’expiration sur ces [passports], » elle a ajouté.

« Une autre question concerne les variantes émergentes. Il existe des preuves préliminaires qui montrent que certains des vaccins pourraient être compromis par cela, vous devrez donc réfléchir à la possibilité de les révoquer. [passports]. «

Le professeur Mills souligne que l’Union européenne s’est fixé comme objectif de vacciner 70% de l’ensemble de la population adulte d’ici l’été, ce qui pourrait potentiellement exposer 30% des citoyens de l’UE (environ 135 millions de personnes) au risque de discrimination à la frontière.

L’accès à la vaccination dépend de facteurs tels que l’âge, le sexe, la race et le statut professionnel et est largement inégal à travers le bloc: Malte et le Danemark sont en tête de la course, tandis que la Bulgarie et la Lettonie sont à la traîne. La non-discrimination sur la base de la nationalité est une valeur déterminante de l’intégration européenne.

« Les jeunes seront probablement les derniers dans la file d’attente dans de nombreux pays. Et il y a aussi des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales: les femmes enceintes, les personnes allergiques. Et qu’en est-il de l’hésitation à la vaccination? » Mills se demande.

« Si vous déployez cela, cela pourrait exclure par inadvertance de grandes parties de la population. »

Les professeurs alertent également que les passeports numériques pourraient être piratés et falsifiés, et même utilisés à des fins de suivi malveillant et à des fins commerciales. « Les gens voudront aussi savoir, est-ce que c’est sûr? »

La fracture numérique

Un autre obstacle qui pourrait partiellement faire dérailler le plan de la Commission européenne est la fracture numérique entre les pays de l’UE et les citoyens.

Comme l’a dit von der Leyen, le laissez-passer vert sera numérique. Bien que l’accès à cette technologie soit répandu dans tout le bloc, il est loin d’être universel et varie en fonction de l’âge, de la géographie et du revenu.

Selon Eurostat, en 2019, près des trois quarts (73%) de la population adulte de l’UE-27 ont utilisé un appareil mobile tel qu’un téléphone portable ou un ordinateur portable (y compris des ordinateurs portables et des tablettes) pour se connecter à Internet lorsqu’ils n’étaient pas à la maison ou au travail. La part des jeunes âgés de 16 à 29 ans était plus élevée, s’établissant à 93%.

Le rapport sur le marché mondial du mobile, compilé par la société d’analyse Newzoo, dresse un tableau similaire: la pénétration des smartphones dans les plus grandes économies de l’UE (Allemagne, France et Italie) est estimée entre 75 et 77%, inférieure à celle du Royaume-Uni (78,9%) et des États-Unis ( 81,6%).

Ces chiffres suggèrent que, si le pass est en fait entièrement numérique, au moins un quart de la population de l’UE risque d’être exclue du déploiement.

Les données et la confidentialité présentent un défi supplémentaire. La loi stricte sur la protection des données du bloc, le RGPD, limitera certainement la portée et l’utilisation du certificat paneuropéen, bien que ces limites puissent également aider à renforcer la confiance parmi les utilisateurs sceptiques.

Le laissez-passer vert verra les données médicales privées devenir disponibles pour les individus et les entités qui ont rarement ou jamais accès à ce type d’informations confidentielles.

« La remise de données sanitaires sensibles entre les mains des autorités – comme les agents de contrôle aux frontières, les policiers, les employeurs ou les administrateurs d’école – crée immédiatement de graves risques pour la vie privée et menace d’évoluer vers une infrastructure de surveillance de la santé plus permanente au fil du temps », Melody Patry, directrice du plaidoyer à l’ONG Access Now, Raconté Reuters.

European Digital Rights (EDRi), une association de droits civils et humains, mentionné en décembre, que les passeports vaccinaux impliquent « un état de droit démocratique qui a mal tourné » et pourraient donner « un faux sentiment de sécurité ».

Politique des passeports

Les gouvernements ont pris note des effets secondaires potentiellement discriminatoires des passeports vaccinaux et ont commencé à exprimer leurs réserves au fur et à mesure que l’attention du public autour du sujet s’intensifie.

En début d’année, Clément Beaune, secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Raconté Franceinfo que la création de ces certificats était « très prématurée ».

« Lorsque l’accès au vaccin sera généralisé, ce sera une autre affaire », a fait remarquer Beaune.

La semaine dernière, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte mentionné « il y a un certain nombre de questions fondamentales autour de » l’idée et un débat doit avoir lieu aux Pays-Bas.

Et lundi, peu de temps après l’annonce du green pass par le président von der Leyen sur Twitter, Sophie Wilmès, la ministre belge des Affaires étrangères, a écrit: « Le respect du principe de non-discrimination est plus fondamental que jamais car la vaccination n’est pas obligatoire et l’accès au vaccin n’est pas encore généralisé. »

Mais tout le monde ne partage pas la même préoccupation. Chris Fearne, vice-Premier ministre et ministre de la Santé de Malte, a salué les projets de von der Leyen, affirmant que c’était « un outil supplémentaire pour faciliter les voyages et autonomiser les citoyens européens ».

Malte, avec d’autres pays du Sud comme l’Espagne et la Grèce, a été à l’avant-garde de la campagne publique visant à introduire des passeports d’immunité. La région méditerranéenne a subi une forte récession en 2020 et mise fortement sur un rebond estival, déclenché par les voyages et le tourisme, pour relancer les économies endommagées.

Indépendamment des préoccupations médicales, juridiques et éthiques auxquelles le laissez-passer vert de l’UE est sur le point de faire face, l’idée semble avoir gagné trop de terrain pour disparaître dans son intégralité. L’approbation du président de la Commission montre qu’il existe un consensus suffisant pour tester sa faisabilité et son efficacité.

On ne sait toujours pas quel genre d’impact la mesure aura sur l’espace Schengen, historiquement sans passeport. De nombreux États membres exigent déjà des documents, tels qu’un test de coronavirus négatif ou une preuve de la capacité de travail, pour permettre aux non-résidents d’entrer sur leur territoire.

Si un laissez-passer à l’échelle de l’UE échoue, les gouvernements peuvent toujours recourir à des accords bilatéraux ou multilatéraux afin de permettre à leurs citoyens vaccinés de voyager librement entre les pays.

Le mois dernier, Israël et la Grèce ont convenu de mettre en place un programme pour faciliter la circulation des touristes vaccinés. Un mouvement que le Premier ministre israélien a décrit comme « sans aucune limitation, sans auto-isolement, rien ».