Les passeports vaccinaux de l’UE offrent un espoir de vacances

Espoirs des vacances d’été à l’étranger ont reçu un coup de pouce hier soir après que l’Union européenne a annoncé que son programme de «passeports vaccinaux» pourrait être ouvert au Royaume-Uni.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé des plans pour un soi-disant «Digital Green Pass» pour relancer les voyages.

Il pourrait entrer en vigueur dès juin et l’idée serait de l’ouvrir aux pays non membres de l’UE pour déverrouiller les plages et les stations balnéaires du continent à temps pour la lucrative saison estivale.

Hier soir, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le Royaume-Uni était en pourparlers avec Bruxelles et qu’il pensait que le plan prévoyait également de faciliter les voyages des touristes non vaccinés qui peuvent présenter la preuve d’un récent test négatif.

Il est intervenu alors que l’Espagne a révélé qu’elle avait ouvert des pourparlers parallèles avec des responsables britanniques et que la Grèce a déclaré que sa proposition avec le Royaume-Uni comprenait l’accueil de touristes non vaccinés pouvant présenter la preuve d’un test négatif.

Plusieurs pays de l’UE ont appelé à un assouplissement des restrictions de voyage pour stimuler leurs économies ravagées par Covid.

Annonçant les mesures hier, Mme von der Leyen a déclaré que le programme de « passeports vaccinaux » viserait à ouvrir d’abord les voyages au sein du bloc, augmentant la possibilité que les Européens réservent des hôtels et des complexes avant que les Britanniques aient la chance de le rejoindre.

Elle a déclaré: «Le Digital Green Pass devrait faciliter la vie des Européens. L’objectif est de leur permettre progressivement de se déplacer en toute sécurité dans l’UE ou à l’étranger pour le travail ou le tourisme ».

Mais surtout, son porte-parole en chef a ajouté: « Nous sommes d’avis qu’en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, il devrait y avoir un moyen d’étendre cela à l’échelle mondiale. »

Une source proche du chef de la Commission européenne a déclaré que les Britanniques étaient « toujours les bienvenus », ajoutant: « Tant que vous remplissez toutes les conditions et normes. »

Il est entendu que le nombre d’infections à Covid en Grande-Bretagne devra continuer à baisser avant que le programme ne soit étendu au Royaume-Uni, mais les commentaires offriront une lueur d’espoir aux Britanniques fatigués de verrouiller désespérément pour une pause à l’étranger.

Le porte-parole de Boris Johnson a déclaré: « Le ministère des Transports travaillera et parlera aux pays du monde entier pour savoir comment ils pourraient envisager d’introduire des passeports. »

Et lors de la conférence de presse de Downing Street hier soir, M. Hancock a déclaré: «Nous travaillons avec des partenaires internationaux. L’UE fait partie de ces discussions, tout comme plusieurs autres pays dans le monde, et c’est évidemment un travail important.

« Dans un sens, cela existe déjà parce que vous devez passer un test avant de pouvoir vous rendre au Royaume-Uni et, pour autant que je sache d’après les détails exposés aujourd’hui, la proposition de l’UE est que la certification inclut à la fois si vous avez eu le vaccin et aussi si vous avez récemment fait un test pour ceux qui ne peuvent pas encore se faire vacciner.

« C’est donc quelque chose sur lequel nous travaillons avec eux et avec d’autres et il est important que nous obtenions les détails de ce droit pour les voyages internationaux. »

Cependant, le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, a appelé à la prudence, affirmant qu’il existe encore une « grande incertitude » sur les perspectives de vacances à l’étranger cet été.

Il a déclaré que la lenteur du déploiement du vaccin par l’Europe pourrait anéantir les espoirs de vacances là-bas, ajoutant: « Nous sommes toujours dans une zone de grande incertitude sur ce que le virus fera ensuite. En plus de cela, de nombreux programmes de vaccination en Europe – qui est un endroit où nous partons fréquemment en vacances à l’étranger – sont en retard sur les nôtres.

La Commission européenne dévoilera ses propositions finales pour son programme de «passeports vaccinaux» à l’échelle du bloc le 17 mars, les dirigeants de l’UE devant en discuter lors d’un sommet à Bruxelles une semaine plus tard.

Le moment coïncide avec la feuille de route de la Grande-Bretagne pour assouplir les restrictions de voyage, avec un groupe de travail dirigé par le ministère des Transports qui devrait faire rapport au Premier ministre le 12 avril sur le moment où les voyages internationaux pourraient redémarrer. Selon la feuille de route, cela ne peut pas être avant le 17 mai.

L’Espagne, où 18 millions de Britanniques passaient leurs vacances chaque année avant la pandémie, a saisi hier l’annonce de Mme von der Leyen, la ministre du Tourisme Maria Reyes Maroto appelant Bruxelles à accélérer les plans.

Elle a exhorté les eurocrates à éviter « d’interdire la circulation des voyageurs au sein du marché intérieur et aussi avec les pays tiers », dans un appel à peine voilé pour que les vacanciers britanniques soient autorisés à adhérer au régime des passeports.

Pedro Siza Vieira, ministre portugais de l’Économie, a déclaré qu’il était «important» pour les pays de l’UE de faire pression sur Bruxelles pour qu’elle rouvre les voyages. Mais la Belgique a déclaré qu’elle n’aimait pas les plans de passeport car cela pouvait conduire à des discriminations.

La ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmes, a déclaré: « Pour la Belgique, il n’est pas question de lier la vaccination à la libre circulation à travers l’Europe. »