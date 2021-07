Les passeports vaccinaux Covid pourraient être abandonnés alors que les travaillistes menacent de rejoindre les rebelles conservateurs et de les rejeter

Les passeports VACCINE pourraient être destinés à la poubelle après que les travaillistes ont menacé de rejoindre les rebelles conservateurs et de les rejeter.

Sir Keir Starmer s’opposerait à l’idée d’une certification pour entrer dans les boîtes de nuit, comme les ministres l’ont proposé à partir de septembre.

Crédit : Getty

Le patron du parti travailliste souhaite que les ministres envisagent d’introduire les tests comme exigence minimale et a été effrayé par le récent test positif de Sajid Javid à double piqûre.

Downing Street a admis qu’il devra présenter ses plans proposés pour un vote critique à la Chambre des communes après les vacances d’été.

Les ministres veulent forcer les clubs et autres « événements à grande échelle » à utiliser la certification Covid pour entrer – les gens devant prouver qu’ils ont été doublement piqués en raison de leur risque élevé.

On pense que les certificats font partie d’une campagne visant à augmenter les taux de vaccination chez les jeunes Britanniques.

Mais le gouvernement a jusqu’à présent insisté sur le fait qu’un test n’est pas nécessaire en plus d’avoir deux doses du vaccin.

Hier soir, les travaillistes ont laissé entendre qu’ils pourraient se joindre à des dizaines de rebelles conservateurs pour voter contre – mettant tout vote futur sur le fil du rasoir.

Un porte-parole de Sir Keir a déclaré: «Nous nous opposons à l’utilisation du statut de vaccination Covid pour l’accès quotidien aux sites et aux services.

« C’est coûteux, ouvert à la fraude et peu pratique. Être double coup ne prouve pas que vous n’êtes pas porteur du virus.

« Les tests d’accès aux sites seraient plus efficaces et donneraient aux personnes et aux entreprises plus de certitude. »

La députée travailliste Jess Phillips a déclaré à Times Radio: « Je ne pense pas que cela fonctionnera – les entreprises ne pourraient pas le contrôler, et ce n’est pas juste pour elles. »

L’attaché de presse du Premier ministre a déclaré hier : « Il y a évidemment des inquiétudes concernant la propagation du virus dans les milieux à haut risque comme les boîtes de nuit d’exemples internationaux, et nous devons faire tout notre possible pour arrêter la propagation du virus.

« Nous pensons qu’il est juste qu’au moment où tout le monde a eu l’opportunité d’avoir les deux jabs, nous le mandations pour aider à ajouter une atténuation supplémentaire dans des environnements à haut risque. »