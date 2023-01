Les passeports les plus puissants du monde pour 2023

Note de l’éditeur – Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture et la fermeture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — Un trio de passeports asiatiques offre à leurs titulaires une plus grande liberté de voyage dans le monde que ceux de tout autre pays, selon un nouveau rapport trimestriel publié par la société de conseil en citoyenneté et résidence mondiale Henley & Partners, basée à Londres.

Les citoyens japonais bénéficient d’un accès sans visa ou avec visa à la demande à un nombre record de 193 destinations dans le monde, juste devant Singapour et la Corée du Sud, dont les citoyens peuvent librement visiter 192.

Et maintenant que l’Asie-Pacifique s’ouvre après Covid, ses citoyens sont plus susceptibles d’utiliser à nouveau cette liberté de voyager.

Les voyages dans le monde se situent désormais à environ 75 % des niveaux d’avant la pandémie, selon la dernière publication de Henley Passport Index, qui est basée sur les données de l’Association du transport aérien international (IATA).

En dessous des trois premiers asiatiques, une surabondance de pays européens se trouve près du sommet du classement. L’Allemagne et l’Espagne sont à égalité sur 190 destinations, suivies de la Finlande, de l’Italie et du Luxembourg sur 189.

Viennent ensuite l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, tous à égalité à la cinquième place, tandis que la France, l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni occupent la sixième place.

La Nouvelle-Zélande et les États-Unis font leur apparition au 7e rang, aux côtés de la Belgique, de la Norvège, de la Suisse et de la République tchèque.

Les ressortissants afghans occupent à nouveau le bas de l’indice et ne peuvent accéder qu’à 27 pays sans avoir besoin d’un visa préalable.

Autres index

La liste de Henley & Partner est l’un des nombreux indices créés par les sociétés financières pour classer les passeports mondiaux en fonction de l’accès qu’ils offrent à leurs citoyens.

Le Henley Passport Index classe 199 passeports en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs titulaires peuvent accéder sans visa préalable. Il est mis à jour en temps réel tout au long de l’année, au fur et à mesure que les modifications de la politique des visas entrent en vigueur.

L’indice des passeports d’Arton Capital prend en considération les passeports de 193 pays membres des Nations Unies et de six territoires – ROC Taiwan, Macao (RAS Chine), Hong Kong (RAS Chine), Kosovo, Territoire palestinien et le Vatican. Les territoires annexés à d’autres pays sont exclus.

Il est également mis à jour en temps réel tout au long de l’année, mais ses données sont recueillies grâce à une surveillance étroite des portails des gouvernements individuels. C’est un outil “pour les personnes qui voyagent, pour fournir des informations précises et simples d’accès pour leurs besoins de voyage”, a déclaré le fondateur d’Arton Capital, Armand Arton, à CNN en décembre.

Le Global Passport Power Rank 2023 d’Arton place les Émirats arabes unis au premier rang, avec un score sans visa/visa à l’arrivée de 181.

Quant à la deuxième place, elle est détenue par 11 pays, dont la plupart sont européens : Allemagne, Suède, Finlande, Luxembourg, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Suisse et Corée du Sud.

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont au troisième rang, aux côtés du Danemark, de la Belgique, du Portugal, de la Norvège, de la Pologne, de l’Irlande et de la Nouvelle-Zélande.

Les meilleurs passeports à détenir en 2023, selon le Henley Passport Index

1. Japon (193 destinations)

2. Singapour, Corée du Sud (192 destinations)

3. Allemagne, Espagne (190 destinations)

4. Finlande, Italie, Luxembourg (189 destinations)

5. Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède (188 destinations)

6. France, Irlande, Portugal, Royaume-Uni (187 destinations)

7. Belgique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, États-Unis, République tchèque (186 destinations)

8. Australie, Canada, Grèce, Malte (185 destinations)

9. Hongrie, Pologne (184 destinations)

10. Lituanie, Slovaquie (183 destinations)

Les pires passeports à détenir en 2023, selon le Henley Passport Index

Plusieurs pays du monde ont un accès sans visa ou avec visa à l’arrivée à 40 pays ou moins. Ceux-ci inclus:

102. Corée du Nord (40 destinations)

103. Népal, territoire palestinien (38 destinations)

104. Somalie (35 destinations)

105. Yémen (34 destinations)

106. Pakistan (32 destinations)

107. Syrie (30 destinations)

108. Irak (29 destinations)

109. Afghanistan (27 destinations)