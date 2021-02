Les experts ont conclu que les passeports pour les vaccins contre le coronavirus sont «faisables», mais les gouvernements doivent répondre à une série de critères «exigeants» avant leur introduction, y compris des préoccupations éthiques.

Le rapport – publié dans la Royal Society – intervient après que le ministre Nadhim Zahawi a suggéré que le Royaume-Uni pourrait faciliter les documents pour les voyages à l’étranger si les pays demandaient le statut vaccinal comme condition d’entrée.

Le professeur Melinda Mills, directrice du centre Leverhulme pour la science démographique à l’Université d’Oxford et auteur principal du rapport, a déclaré vendredi lors d’un briefing: «Nous avons conclu que c’était faisable, mais tous les éléments ne sont pas encore en place.»

Le professeur a décrit 12 critères à respecter avant l’introduction des passeports vaccinaux, y compris l’exigence des autorités de «définir clairement» comment ils seront utilisés pour éviter le risque qu’ils soient utilisés pour «discriminer injustement» dans de nombreux domaines de la vie.

«Comment un certificat de passeport vaccinal serait-il utilisé? Sera-ce pour les voyages internationaux? Utilisations médicales, pour trouver un emploi, assister à un match de football ou acheter du lait? C’est ce genre de questions.

Lire la suite

Les auteurs de l’étude ont ajouté: «Les preuves actuelles et les précédents suggèrent qu’un passeport vaccinal Covid-19 est faisable, mais que tous les critères n’ont pas encore été satisfaits et qu’il faudrait envisager quels précédents à plus long terme cela pourrait créer».

Ils ont souligné qu’une «discussion plus large» était nécessaire sur certains des aspects clés du document, tels que la nécessité de normes juridiques, parallèlement aux conversations sur la confidentialité des données.

Parmi les 12 critères décrits par les experts, il est indiqué que les passeports, s’ils sont utilisés pour des voyages à l’étranger, doivent être normalisés au niveau international, avoir des informations d’identification vérifiables et répondre aux normes juridiques et éthiques, y compris la protection contre la discrimination.

Le professeur Christopher Dye, autre auteur du rapport et professeur d’épidémiologie au département de zoologie de l’Université d’Oxford, a poursuivi: «Un système de passeport vaccinal efficace qui permettrait le retour aux activités antérieures à Covid-19, y compris les voyages, sans compromettre la santé personnelle ou publique, doit répondre à un ensemble de critères exigeants – mais c’est faisable.

«Il y a d’abord la science de l’immunité, puis les défis de quelque chose qui fonctionne à travers le monde qui est durable, fiable et sûr. Il y a les problèmes juridiques et éthiques et si vous pouvez résoudre tout cela, vous devez avoir la confiance des gens.

Le professeur Dye a déclaré que «d’énormes progrès avaient été accomplis pour relever certains des défis, mais a ajouté:« Nous n’en sommes pas encore là ».