La responsable du chien de garde britannique de la confidentialité des données a déclaré aux députés qu’elle pouvait voir les avantages des passeports d’immunité Covid-19, mais a averti qu’ils pourraient présenter des risques pour la confidentialité des données et créer une société « à deux vitesses » basée sur qui a eu le coup.

La commissaire à l’information Elizabeth Denham a déclaré aux députés qu’un tel système soulèverait des inquiétudes quant à la manière dont les données sur la santé étaient partagées.

Et elle a fait valoir que les passeports d’immunité pourraient enfreindre les droits humains des gens et miner la confiance dans le gouvernement.

« Nous aborderions une proposition détaillée autour d’un passeport de vaccination ou d’un passeport de liberté comme nous le ferons pour toute initiative », a déclaré Denham aux députés.

«Autrement dit, est-ce nécessaire? Est-ce que ça marche – fait-il ce qu’il dit sur l’étain? Est-ce proportionné? Et y a-t-il de la transparence?

«Nous parlons d’informations personnelles sur la santé, qui constituent une catégorie particulière de données nécessitant des contrôles.

« Donc, au début, nous posions au gouvernement les mêmes questions que nous leur avons posées à propos de l’application de recherche des contacts. »

Au moins huit entreprises ont reçu des subventions gouvernementales pour développer des programmes de passeport de vaccination, a-t-il émergé ce week-end.

Les projets, d’une valeur totale de 450000 £, pourraient permettre aux utilisateurs de transporter en toute sécurité la preuve numérique qu’ils ont reçu un vaccin Covid-19 approuvé.

On espère qu’un tel programme aidera à remettre les gens au travail et permettra également la réouverture des voyages internationaux.

S’adressant au sous-comité du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) sur les méfaits et la désinformation en ligne, elle a fait valoir que les problèmes liés aux passeports d’immunité «vont au-delà de la protection des données».

« Ils touchent aux droits de l’homme, ils se demandent si nous allons ou non créer une société à deux vitesses basée sur le fait que vous ayez un coup dans le bras, et les inquiétudes quant à savoir s’il s’agit ou non d’une ‘identité par la porte dérobée ‘,’ elle a dit.

«Voilà donc quelques-unes des préoccupations que j’aurais.

«Lorsque nous commençons à parler de passeports d’immunité numériques ou liés à l’application de recherche des contacts, je pense que ce sont de vraies questions pour les décideurs politiques.

Elle a ajouté que la confiance du public dans le système serait vitale.

«Je pouvais voir que les passeports de vaccins, en quelque sorte, seraient utiles. Je peux voir ça », dit-elle.

« Mais les gens doivent faire confiance au gouvernement lorsqu’ils lancent ces initiatives pour comprendre quel est le but, pour le restreindre autant que possible, et s’assurer en fin de compte, que leurs libertés civiles, leurs droits de l’homme et la protection des données sont respectés. ».

Aujourd’hui, il est apparu que certains hôpitaux londoniens administrent des vaccins contre le coronavirus à des personnes sans rendez-vous afin de ne pas gaspiller les injections inutilisées.

Les premiers chiffres montrent qu’il y a eu 220 000 vaccinations au Royaume-Uni hier. Le numéro sera mis à jour plus tard dans la journée par le ministère de la Santé pour inclure les jabs dans tous les contextes

Des sources du NHS impliquées dans le déploiement dans la capitale ont déclaré à MailOnline qu’il y avait si souvent un surplus de doses que leur approche actuelle est « s’il y a un bras libre, nous allons le piquer ».

Un responsable de l’hôpital a déclaré: « Pour le moment, nous avons plus de vaccins que de receveurs.

«Il y a de fortes chances que si vous vous présentez le jour même sans rendez-vous, nous vous donnerons le coup quand même – il ne sert à rien de gaspiller une ressource précieuse.

Ils ont déclaré que le partenaire en bonne santé d’un travailleur de première ligne dans la vingtaine avait même été vacciné parce qu ‘«il n’y avait personne d’autre disponible».

D’autres personnes arrivant sans rendez-vous auraient également été signalées sans avoir vérifié si elles faisaient partie de l’un des groupes prioritaires à vacciner.

L’excédent de fournitures provient en partie des non-présentations qui ne se sont pas présentées à leurs rendez-vous.

Les doses des vaccins Pfizer et Oxford / AstraZeneca sont actuellement administrées au Royaume-Uni.

Les craintes d’un possible plissement de la ligne d’approvisionnement ont été suscitées aujourd’hui après que l’UE a menacé de bloquer les exportations du vaccin Pfizer au milieu d’une dispute sur la lenteur du déploiement à travers le bloc.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré ce matin qu’il était « confiant » que le Royaume-Uni serait en mesure de se procurer suffisamment de fournitures pour atteindre l’objectif du gouvernement de vacciner 15 millions de personnes dans les quatre principaux groupes prioritaires d’ici le 15 février.