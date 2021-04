Les certificats COVID examinés par les ministres pourraient constituer une discrimination indirecte illégale, a averti le chien de garde du gouvernement pour l’égalité.

Les documents – également connus sous le nom de passeports Covid – risquent de créer une «société à deux vitesses» et de discriminer certains groupes, selon la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

La soignante non rémunérée Elle Taylor, 24 ans, reçoit sa première dose de vaccin à Carmarthen Crédit: PA

Les certificats de vaccination Covid pourraient conduire à une discrimination illégale, prévient la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme Crédits: Rex

Le chien de garde indépendant a déclaré que les passeports risquaient d’exclure des groupes tels que les migrants, ceux issus de minorités ethniques et les groupes socio-économiques les plus pauvres de l’accès aux services et aux emplois essentiels, rapporte le Guardian.

«Il existe un risque de discrimination illégale si les décisions prises dans ce processus désavantagent les personnes aux caractéristiques protégées qui n’ont pas reçu ou ne sont pas en mesure de recevoir le vaccin, à moins qu’il ne soit démontré qu’elles sont justifiées», a averti l’organisme.

«Toute exigence obligatoire de vaccination ou la mise en œuvre de la certification du statut Covid peut constituer une discrimination indirecte, à moins que cette exigence ne puisse être objectivement justifiée.»

Le chien de garde a déclaré que les employeurs ne devraient pas être autorisés à embaucher des travailleurs dans le cadre d’une politique « pas de coup, pas de travail » jusqu’à ce que tous les jeunes se soient vu offrir un vaccin, actuellement fixé à la fin du mois de juillet.

Les plans visant à rendre les certificats Covid obligatoires pour les soignants aidant les personnes âgées peuvent être illégaux, a ajouté l’EHRC.

Les avertissements sont apparus lorsque le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a clairement indiqué que les travailleurs de la santé seraient tenus de se faire vacciner pour travailler dans les maisons de soins.

Il a déclaré que le personnel avait le «devoir de diligence» de se faire vacciner pour protéger les résidents plus âgés des foyers de soins.

Matt Hancock a déclaré que les soignants avaient un « devoir de diligence » pour se faire vacciner pour protéger les personnes âgées Crédit: AFP

Certains membres du personnel des foyers de soins ont exprimé des inquiétudes à propos du vaccin, car environ la moitié seulement des foyers de soins ont suffisamment de personnes vaccinées Crédit: AFP

Lançant une consultation de cinq semaines sur la proposition, le gouvernement a déclaré que l’initiative pourrait plus tard être étendue à l’ensemble du personnel de la santé et des services sociaux.

«En raison de l’importance de ce problème, nous avons l’intention de changer la loi rapidement», a-t-il ajouté.

Bien que les soignants soient dans la catégorie la plus prioritaire pour les jabs, Hancock a déclaré que seulement environ la moitié des maisons de soins en Angleterre avaient suffisamment de personnes vaccinées.

Les conseillers scientifiques du gouvernement estiment que 80% du personnel et 90% des résidents doivent être vaccinés pour assurer un niveau minimum de protection contre les épidémies de virus.

Unison, un syndicat représentant les agents de santé, a décrit le plan comme «la mauvaise approche» et a appelé à persuader les agents de santé de la nécessité de se faire vacciner plutôt que de les forcer à le faire en interdisant l’emploi.

Le faible taux de vaccination a été imputé aux craintes, jusqu’ici infondées, que le vaccin puisse affecter les grossesses, tandis que certains ont évoqué des préoccupations religieuses et des problèmes logistiques liés au fait de ne pas être en poste lors de la vaccination.

Le programme de vaccination en Angleterre étant désormais étendu aux personnes de plus de 45 ans et le gouvernement ne promettant pas d’offrir à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans un coup avant la fin du mois de juillet, l’EHRC a déclaré que les employeurs ne devraient pas être en mesure de discriminer lorsqu’ils cherchent à embaucher uniquement. ceux qui avaient été vaccinés.

«La mise en œuvre de toute politique devrait refléter l’état du programme de déploiement des vaccins et garantir qu’il ne discrimine pas les jeunes, qui ne seront probablement pas vaccinés plus tard dans le processus», a déclaré la CEDH.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré au Guardian: «La certification du statut Covid pourrait avoir un rôle important à jouer à la fois au niveau national et international, à titre de mesure temporaire.

« Nous prenons pleinement en compte l’égalité et les préoccupations éthiques dans le cadre de notre examen en cours. »