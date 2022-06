Les passe-temps étonnants des stars

Une vie bien remplie implique d’avoir des passe-temps et des intérêts en dehors du travail, que l’on soit une célébrité ou monsieur tout le monde. Comme nous, les stars apprécient certainement lire un livre, faire du jardinage ou pratiquer une activité physique, pourtant certaines célébrités ont des passe-temps quelque peu inhabituels… Découvrez-les !

Tom Hanks

Cet acteur que l’on ne présente plus tient une collection à la fois super cool et gentiment ringarde : il adore les machines à écrire vintage et a déclaré qu’il en possédait plus de 250, dont la plupart sont encore en état de marche.

Charlie Sheen

La star de “Mon oncle Charlie” est connue pour sa passion pour le casino. Il est particulièrement friand des machines à sous et du blackjack, pour lesquels il est allé jusqu’à dépenser 20 000 dollars par semaine. Les jeux de cartes sont particulièrement populaires auprès des célébrités : Patrick Bruel et Ronaldo sont des stars du poker. Rendez-vous sur les meilleurs sites de blackjack pour découvrir le monde passionnant des jeux de cartes en ligne.

Beyoncé

Queen B a révélé qu’elle élevait des abeilles, estimant qu’elle en possédait plus de 80 000. Ses ruches produisent des centaines de pots de miel par an.

Antoine Griezmann

Le footballeur possède sa propre écurie de chevaux de courses. Il est passionné de courses hippiques depuis l’enfance grâce à son grand-père qui l’emmenait à l’hippodrome de Cluny.

Gordon Ramsay

Si de nombreuses célébrités ont des passe-temps liés au fitness, peu d’entre elles sont aussi acharnées que le chef cuisinier Gordon Ramsay. Il a couru 15 marathons, cinq ultramarathons et a même participé à quatre des épuisants triathlons Ironman.

Shakira

La chanteuse colombienne est connue pour aimer passer du temps avec ses enfants, c’est elle qui leur à appris à modeler l’argile. Elle a réalisé des centaines de pièces de poterie, principalement des vases et des pots de fleurs.

Ryan Gosling

Sans doute le passe-temps le plus surprenant… L’acteur est un adepte du tricot, une activité qu’il juge relaxante et qui lui permet de faire des cadeaux faits main à ses proches. L’amour du tricot lui est venu pendant le tournage du film “Une fiancée pas comme les autres”.

Mike Tyson

Il a gagné sa vie et sa célébrité grâce à ses poings, mais Mike Tyson a un passe-temps étonnamment doux : il élève des pigeons de course. Il aime les oiseaux depuis qu’il est enfant et garde ses oiseaux pendant des années.

Guillaume Canet

Cavalier depuis son plus jeune âge, Guillaume Canet arrête l’équitation à 18 ans suite à une mauvaise chute. Il remet le pied à l’étrier sur le tournage de “Jappeloup” et décide de se remettre en selle pour de bon. Il conjugue aujourd’hui avec succès carrière d’acteur et de cavalier de saut d’obstacles professionnel.

Johnny Depp

Finissons cette liste avec Johnny Depp : son premier hobby n’a rien de surprenant, il s’agit de la musique. Passionné de musique depuis l’adolescence, il est membre du groupe « Hollywood Vampires » avec lequel il se produit régulièrement sur scène. Passe-temps plus surprenant, l’acteur collectionne aussi les poupées Barbie et a avoué aimer jouer avec quelques fois !