Les passages supérieurs pour la faune ne sont pas assez larges: étude de l’Université de la Colombie-Britannique

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique croient que 71 % des passages supérieurs pour la faune en Amérique du Nord sont trop étroits.

Les viaducs sont des ponts qui permettent aux ours et à d’autres animaux de traverser des autoroutes très fréquentées, permettant à ces animaux de vivre et de se reproduire dans leur habitat normal qui, comme le prouve l’étude, est un facteur extrêmement important pour la biodiversité. Des recherches antérieures indiquent qu’une largeur de 50 mètres et un rapport largeur/longueur de 0,8 est la mesure recommandée pour que les animaux se sentent à l’aise lors de la traversée.

Liam Brennan, étudiant en sciences de l’environnement à l’Université de la Colombie-Britannique et auteur de l’étude, a expliqué que les passages supérieurs pour la faune font partie d’un réseau plus vaste avec des clôtures et des passages inférieurs qui sont généralement associés à des projets d’atténuation des collisions entre les humains et les véhicules fauniques.

En ce qui concerne les passages supérieurs spécifiques qui ont été analysés dans l’étude elle-même à l’aide de Google Earth, 120 ponts au total dans le monde se sont avérés plus étroits que les directives locales.

“L’étude a été divisée en morceaux, la première portant sur les 120 dans le monde. Cependant, lors de la seconde, nous avons spécifiquement examiné 12 passages supérieurs pour la faune dans l’ouest de l’Amérique du Nord et avons effectué une analyse plus approfondie du nombre d’animaux traversant », a déclaré Brennan.

Quant à la mesure adéquate, c’est toujours une discussion en cours et, comme le dit Brennan, il n’y aura probablement pas de consensus mondial étant donné les différents terrains dans le monde. Brennan a déclaré que la mesure adéquate dépendra de plusieurs facteurs, où se trouve le passage supérieur, quel sera l’objectif du projet, et aussi quelles espèces sont examinées. Certains nécessitent une largeur plus large que d’autres, il n’y a donc pas vraiment de consensus mondial.

Brennan lui-même est un grand défenseur des viaducs car il les considère comme un gagnant-gagnant.

“Ils favorisent la biodiversité et, avec d’autres mesures comme les clôtures, sauvent des vies animales et humaines.”

